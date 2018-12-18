«Глобальный закон Магнитского способен изменить мир» 18.12.2018, 11:50

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Сергей Магнитский

Американские политики – о силе акта Магнитского.

Глобальный закон Магнитского предусматривает введение санкций против лиц, нарушающих права человека и замешанных в коррупции. Это мощный юридический инструмент, но его применение до сих пор было ограничено, сообщает «Голос Америки».

В результате принятого в 2012 году Закона Магнитского были введены санкции против должностных лиц, причастных к убийству российского адвоката Сергея Магнитского, раскрывшего коррупционные схемы с участием высокопоставленных чиновников.

Глобальный закон Магнитского, принятый в 2016 году, распространил этот принцип на все государства мира, где нарушаются права человека и процветает коррупция. По мнению экспертов, закон является мощным инструментом, но на сегодняшний день его использование ограничено. По мнению правозащитников, существует также риск того, что администрация Дональда Трампа, которая зачастую закрывает глаза на нарушение прав человека, может использовать этот закон неправомерно.

Глобальный закон Магнитского является одним из важнейших из имеющихся у нас инструментов для борьбы с нарушениями прав человека во всем мире», – сказал сенатор-демократ Бен Кардин (Ben Cardin), соавтор закона, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS). По словам сенатора, на сегодняшний день под санкциями Глобального закона Магнитского находится более ста компаний и физических лиц, включая 17 саудовцев, подозреваемых в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Сенатор Кардин также отметил, что закон еще не применялся в полную силу, в том числе в отношении многих стран, нарушающих права человека, таких как, например, Китай, но отметил, что закон новый и прошло еще недостаточно времени для его всесторонней оценки.

Глобальный закон Магнитского стал прорывом в области прав человека и борьбы с коррупцией. Закон предоставляет очень широкие полномочия и является гораздо более мощным, чем многие могут себе представить», – сказал Роб Бершински (Robert Berschinski), вице-президент правозащитной организации Human Rights First, которая помогает правозащитникам в подготовке и предоставлении властям США списков лиц, подпадающих, по их мнению, под действие закона.

«Администрация ввела санкции в отношении нескольких людей, непосредственно основываясь на рекомендациях правозащитников, и мы надеемся, что таких случаев будет больше», – отметил Бершински.

Сара Маргон (Sarah Margon), директор правозащитной организации Human Rights First, озабочена тем, что администрация Трампа зачастую игнорирует нарушения прав человека. «Нынешняя исполнительная власть США склонна объединяться с теми, кого мы традиционно считаем противниками, и не замечать плохого поведения союзников», – отметила Маргон.

Она также выразила обеспокоенность тем, что Глобальный закон Магнитского может быть политизирован и использоваться необъективно. По ее словам, это может произойти, если закон будет применяться в отношении стран, с которыми у США имеются разногласия, или для достижения политических целей.

Еще один риск – нежелание вводить санкции против высокопоставленных чиновников во избежание конфликтов, считает Джошуа Уайт (Joshua White), директор по политике и анализу проекта the Sentry, который расследует глобальную коррупцию. По мнению Уайта, использование Глобального закона Магнитского в сочетании с финансовым давлением, «может кардинально изменить жизнь миллионов людей во всем мире».

Важность поддержки тех, кто борется за права человека в России, отметил и сенатор Бен Кардин.

Отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки», сенатор Кардин говорил о необходимости скоординированной стратегии в отношении Москвы, а также отметил, что российским правозащитникам должна быть оказана большая поддержка.

«Россия относится к странам, где чаще всего нарушают права человека, и именно в отношении это страны прежде всего применяется Закон Магнитского. Россия – самая опасная страна для журналистов. Наша стратегия требует единого скоординированного ответа, в том числе в связи с нарушениями прав человека, но наш ответ должен быть гораздо масштабней. Конгресс США уже принял CAATSA – “Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций”, который предусматривает санкции в отношении России. Но я согласен, что мы должны делать больше для зашиты прав человека в России. Мы поддерживаем смелых людей, которые отстаивают права человека в России, порой рискуя своей жизнью. Мы должны быть на их стороне», – подчеркнул сенатор.