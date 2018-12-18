За неполный день более пяти тысяч белорусов потребовали сделать 2 января выходным 18.12.2018, 22:18

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Недавно стало известно, что этот день будет рабочим.

Впервые за многие годы 2 января 2019 года решено было сделать рабочим днем. Такой заключение приняли на днях в правительстве страны.

И вот стало известно, что белорусы, которых совсем не воодушевляет перспектива отправляться на работу сразу после непродолжительных 2-дневных новогодних гуляний, инициировали сбор подписей на интернет-платформе. На сайте petitions.by уже опубликована соотвествующая петиция за отмену рабочего дня 2 января.

На момент написания статьи было собрано более 5 000 подписей среди тех, кто лучше проведет второй январский день на диване перед телевизором, нежели на рабочем месте.

Сообщается, что после завершения сбора подписей, который будет закрыт во вторник 25 декабря, петицию направят в Минтруда.