Белорусские автомобилисты борются с «письмами счастья» 5 19.12.2018, 11:28

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Фото: bymedia

«Инновации» властей доставляют массу неудобств водителям.

В сети появилась петиция, призывающая автомобилистов сплотиться в борьбе за возможность вовремя, без переплат и удобно оплатить штрафы за нарушения скорости, зафиксированные камерой. Основная претензия — «письма счастья» являются заказными, и почтальон далеко не всегда передает их в руки автовладельцу. Приходится самостоятельно идти на почту. А если человек даже не узнал о приходе корреспонденции? Задействуются рычаг понуждения и часы работы госслужащих, требование об оплате приходит на работу, пишет onliner.by.

«Извещения о штрафах посредством автоматических камер скорости приходят заказными письмами, что доставляет немало хлопот автовладельцам, — сказано в тексте петиции. — Обычно почтальоны разносят такие письма в рабочее время, в случае отсутствия адресата оставляют извещение. Автовладельцу приходится идти за письмом на почту, а если человек проживает в другом месте, то письмо зачастую вообще не находит своего адресата. Если бы извещение отправлялось простым письмом, оно лежало бы в почтовом ящике и «получить» его было бы намного проще, даже в случаях, когда проживаешь фактически далеко от места прописки — всегда можно попросить соседей посмотреть».

«Не ясна причина отправки таких писем заказным способом — ведь невручение не является причиной отказа от оплаты штрафа, — обращают внимание составители обращения. — Просто через какое-то длительное время на место работы в бухгалтерию придет «принудиловка» из суда об удержании из зарплаты средств для оплаты штрафа +10%, а заказные письма стоят дороже обыкновенных. Зачем оплачивать ненужные расходы? Должна быть возможность выбора».

В петиции озвучена просьба добавить возможность изменения формы доставки данных уведомлений: «Либо на сайте МВД при проверке наличия штрафов по фотофиксации, кроме номера постановления, показывалось бы и место нарушения, и фото. Либо отсылать на указанный e-mail (возможно, потребуется регистрация). Письма для этого и нужны — знать, где произошло нарушение, ведь в большинстве случаев это просто невнимательность либо нововведенное ограничение».