Российско-американский фильм «Женщины ГУЛАГа» попал в шорт-лист Оскара 19.12.2018, 17:16

Фото: womenofthegulag.com

«Женщины Гулага» - коллекция уникальных и откровенных интервью с женщинами.

Документальный фильм российско-американского режиссера Марианны Яровской «Женщины Гулага» (Women of Gulag) попал в шорт-лист номинаций на Оскар в категории «Лучший документальный фильм», пишет «Эхо Москвы». Из 104 кандидатов в шорт-лист вошли всего 10 картин.

«Женщины Гулага» — это коллекция уникальных и откровенных интервью с женщинами, пережившими репрессии 1930х годов. Фильм снимался в течение пяти лет, команда нашла своих шесть героинь в самых разных и отдаленных уголках бывшего Советского Союза — на Урале, на Дальнем Востоке, в Сухуми и в Подмосковье. Сегодня этим женщинам глубоко за восемьдесят, но они продолжают жить и для каждой из них было очень важно рассказать свою историю.

Фильм снимался командой российско-американских авторов. Режиссер Марианна Яровская закончила МГУ, работала в документалистике в команде Леонида Парфенова для программы «Намедни» и также закончила киношколу в Университете Южной Калифорнии. Сотрудничала с каналами National Geographic, Discovery, History Channel. Десять лет назад ее режиссерский дебют «Неудобные» получил студенческую премию «Оскар».

Со-автор идеи и продюсер Пол Грегори — профессор Стэнфордского университета, автор одноименной книги «Женщины Гулага», которая вышла одновременно с фильмом.

Операторская команда — Константин Постников, Сергей Амирджанов и Ирина Шаталова.

В шорт-лист Оскаровских номинаций также попал еще один фильм, созданный при участии российских кинематографистов — это «Айка» Сергея Дворцового, выдвинутая в номинации «лучший фильм на иностранном языке» и принимавшая участие в конкурсе Каннского кинофестиваля.