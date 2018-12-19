Белорусским врачам на 5 минут увеличили время приема пациентов 11 19.12.2018, 21:17

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Теперь прием у врача будет длиться 20 минут.

Это предусмотрено в постановлении №95 Минздрава от 17 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Врачей общей практики ждет обновление отраслевых норм времени. Теперь во время первичного приема доктора, обслуживающие взрослых и детей, будут затрачивать 20 минут вместо 15, как было раньше. А профилактический прием будет занимать 15 минут, а не десять. Кроме того, врачи общей практики, обслуживающие только взрослых, будут проводить первичный прием в течение 18 минут (ранее 15), а профилактический осмотр – 13 минут (ранее 10). Такие же временные нормы одновременно утверждаются для дистанционных консультаций и домашних выездов.

В Минздраве пояснили, что нормы времени для врачей общей практики меняются по причине более широкого круга обязанностей, а еще они обусловлены более обширными медзнаниями, умениями и навыками этих медспециалистов в сравнении с участковыми терапевтами.