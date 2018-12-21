The Insider разоблачил связи генерала ФСБ и лидера тамбовской группировки 1 21.12.2018, 9:48

3,275

Аудиозаписи были сделаны в «день чекиста» в России.

Издание The Insider опубликовало аудиоматериалы, которые, как утверждается, свидетельствуют о связях российского предпринимателя Геннадия Петрова с нынешним главой службы экономической безопасности генерал-майором ФСБ Сергеем Королевым. Петрова называют лидером "тамбовско-малышевской" преступной группировки. Он проходил по делу так называемой "русской мафии" в Испании.

Издание утверждает, что имеет доступ к более чем тысяче записей телефонных переговоров Петрова, которые содержатся в испанском следственном деле. The Insider публикует фрагменты аудиозаписей, которые, по словам журналистов, относятся к 2007 году.

Часть записей относится к 20 декабря. В этот день в России отмечается день ФСБ. В приведенных изданием разговорах Петров и его собеседники поздравляют друг друга с "днем чекиста" и обсуждают, по утверждению издания, высокопоставленных лиц, в том числе Сергея Королева, нынешних главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина и прокурора Санкт-Петербурга Сергея Литвиненко, а также тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова. Фамилии в телефонных разговорах участники диалога не называют.

The Insider пишет, что Петров пытался через Королева лоббировать назначение Бастрыкина главой Следственного комитета. В 2007 году Королев был помощником Сердюкова.

В разговорах, по утверждениям журналистов, также фигурирует депутат Госдумы Владислав Резник. Вместе с Петровым он проходил по делу "русской мафии" в Испании.

Из части прослушек следует что:

– Лидер тамбовско-малышевской группировки Геннадий Петров вел общие дела с генерал-майором ФСБ Сергеем Королевым, одним из самых влиятельных чекистов, ныне возглавляющим Службу экономической безопасности ФСБ.

– Петров находится в дружеских и партнерских отношениях с прокурором Петербурга Литвиненко

– Петрову помогал решать проблемы в том числе замруководителя управления по налоговым преступлениям ГУВД Санкт-Петербурга Максим Шмаренков

18 октября суд в Испании оправдал 17 человек, подозреваемых в причастности к деятельности так называемой "тамбовско-малышевской" преступной группировки, в их числе депутата Госдумы Владислава Резника. При этом суд отметил в своем постановлении, что "коммерческие операции, в которых участвовали фигуранты дела по поручению Петрова, были очень странными, подозрительными и часто лишенными экономической логики, что характерно для отмывания денег". Однако этого оказалось для суда недостаточным для того, чтобы признать преступность этих деяний и считать, что данные лица принадлежат к преступной группировке.