Российский правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу 21.12.2018, 11:28

Лев Пономарев

Фото: RFE/RL

77-летний активист провел под стражей 16 суток.

Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев отбыл административный арест, который суд назначил ему в качестве наказания за призыв к несогласованной акции протеста и вышел на свободу. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пятницу утром дежурный полицейский в спецприемнике № 1 для содержания арестованных вышел к журналистам, коллегам и родственникам правозащитника и сообщил, что Пономарева освободили в 10:00 (по Минску).

В разговоре с журналистами Пономарев заявил, что его выпустили из ОВД Мещанское, куда его привезли в 8:30 в пятницу.

«Я отказывался ехать. Меня вывезли силой. Сейчас меня выкинули на улицу с четырьмя сумками. Я поеду домой, потом поеду в офис», — заявил он.

Пономарева арестовали 5 декабря на 25 суток за «повторное нарушение порядка проведения публичной акции» — он опубликовал в «Фейсбуке» пост с призывом участвовать в акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Затем ему изменили меру пресечения на 16 суток ареста.

18 декабря Минюст РФ объявил о проведении внеплановой проверки движения «За права человека». Пономарев считает, что проверка должна «снять нерешительность президента» по отношению к гражданскому обществу, и назвал результаты инициативы ведомства предсказуемыми.