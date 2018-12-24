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Леонид Заико: 1 января отправляем в отставку все руководство страны

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  • 24.12.2018, 11:10
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Жизнь в Беларуси может совершенно измениться.

Экономические итоги года в интервью Charter97.org подвел руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заико.

- Что, по вашему мнению, в этом году было самым важным, определяющим для белорусской экономики?

- Был очень серьезный момент в 2018 году, связанный с нарушением властями экономических пропорций в стране.

Правительство Лукашенко фактически проводит деструктивную политику: из-за его директив начисление номинальной зарплаты примерно в шесть раз превышает рост ВВП.

2018 год отличается от предыдущих именно тем, что на высшем уровне были приняты решения, которые создали «мину замедленного действия» для будущего – для 2019 и 2020 годов.

Для достижения своих сюрреалистических целей Лукашенко сломал важнейшие экономические пропорции – между производством и потреблением, между доходами и расходами.

Поэтому 2018 год получился с экономической точки зрения нелепым и неправильным.

Напомню, что с 2015 года экономика у нас упала на 40%, а зарплаты сократились в два раза. В 2018 году власти начали какие-то лихорадочные действия, которые привели к девальвации рубля на границе недопустимого.

Кроме того, по долгам приходится платить 3,5 – 4 миллиарда долларов. Это очень тяжелая цифра для Беларуси. Кредиты брали совершенно безответственно. В следующем году из-за этого тоже придется отдавать огромные долги – около 4-х миллиардов долларов.

Ко всему этому добавились личные трудности Лукашенко. Россия очень резко поставила просящего на место: или ты сам решаешь свои финансовые вопросы, или ты не правитель, а просто ходок от своей номенклатуры.

Резюмируя, можно сказать: это был год уверенного движения в экономический тупик.

- Понятно, что прогнозы - дело неблагодарное, но что будет происходить c белорусской экономикой в 2019 году, если исходить из предпосылок, заложенных в году нынешнем?

- Ничего важного не произойдет, потому что экономическая политика не меняется. Придется платить по долгам, придется снова идти на девальвацию. Девальвировать белорусский рубль на уровне 5-6%. Это очень плохо.

Белорусский рубль перестает быть интересной денежной единицей. Мы снова возвращается на дурацкий путь 90-ых годов.

Второй момент - конкуренция, которая будет только возрастать. Мы уже наблюдаем огромные потери Беларуси на аграрном рынке. Наши традиционные продукты, такие как сыры, молочная продукция, не получают должного сбыта.

Cпасло лишь то, что в этом году упала производительность аграрного рынка. Дальше можно будет наблюдать такую картину: придется поднимать тарифы на коммунальные услуги, на отопление, энергоресурсы. Радости это у населения не вызовет.

Cледующий момент: снова неоправданно поднять заработную плату просто не выйдет. Мы будем наблюдать низкую волатильность, слабое движение доходов. Год будет такой же тихий и неприметный, как и нынешний. Особых перспектив не будет.

Что касается промышленности и машиностроения, то российский рынок растет на 1,5%, что значительно ограничивает наши перспективы. Вполне возможно, что и этих 3-4%, которые в этом году были, как я и прогнозировал, в 2019 году не будет.

На внешних рынках растет конкуренция. Имеют место негативные процессы мировых финансов. Здесь, скорее всего, будет заметный уход от доллара Китая и России, формирование новой монетарной данности. Беларусь не является игроком на этом поле. Она даже не зритель, а где-то вблизи стадиона слушает, как другие бьют по мячу.

В сфере приватизации и «распила» собственности я не жду каких-то особых решений. Пока власть не решила, кому и что будет отдавать. В предыдущие году белорусская собственность отдавалась «выходцам из гор». К примеру, Михаилу Гуцериеву, дербентскому мальчику Сулейману Керимову. Вот эти «горные люди», вполне возможно, снова начнут атаковать Лукашенко.

Что касается инвестиций, в связи с тем, что в провальные годы уровень внешних и внутренних инвестиций катастрофически упал, то никакого оживления в экономике и быть не может. Точка.

- Если бы у вас была возможность 1 января что-то чудесным образом изменить в белорусской экономической политике, то какие решения вы бы приняли?

- Тут все очень просто. 1 января отправляем в отставку все руководство страны, а затем я купил бы билет и уехал на Канары. Регулирование экономики оставил бы на потом. В экономическую жизнь не нужно вмешиваться. Беларусь очень забюрократизирована.

Одним из самых важных решений должен быть запрет на проверки. Нужно перестать трогать предприятия, запретить чиновникам даже подходить к дверям. Давление на малый и средний бизнес должно быть прекращено.

Второе решение - полностью отказаться от субсидирования наших промышленных предприятий, особенно тех, в которые уже вкладывались деньги: цементная промышленность, сукно, камволь и т.д.

Этого было бы достаточно. Правительства нет, оно в отставке. Убираем бюрократический инструмент - возникает новая экономическая среда. 2-3 января я бы закрыл министерство торговли, министерство экономики, а вместо них нужно создать Национальное бюро экономической политики.

Но самый главный лозунг, который должен висеть в каждом городе, на каждой улице: «Не мешайте людям!».


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