В Италии началось извержение вулкана Этна 24.12.2018, 20:13

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Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями.

В понедельник, 24 декабря, на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна.

Как сообщает nv.ua со ссылкой на AFP, активный вулкан выбросил в небо облако пепла, осложнив видимость. Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями.

Национальный институт геофизики и вулканологии Италии насчитал более 130 сейсмических толчков, при этом самый сильный из них достиг магнитуды 4,0.

Из-за плохой видимости власти частично закрыли воздушное пространство в районе вулкана.

Гора Этна является крупнейшим действующим вулканом в Европе. Высота Этны составляет свыше трех тысяч метров. Она расположена в густонаселенном районе.