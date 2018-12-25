Россияне занимают под 637% годовых, чтобы купить новогодние подарки 9 25.12.2018, 17:52

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Спрос на кредиты МФО в декабре подскочил 1,5-2 раза.

Наступающие новогодние праздники оказались «золотой жилой» для микрофинансовых компаний в России. На фоне падающих пятый год подряд реальных доходов населения спрос на услуги МФО в декабре резко вырос, пишет finanz.ru.

По сравнению с прошлым годом объем микрозаймов, взятых на покупку новогодних подарков, подскочил вдвое, следует из подсчетов SmartCredit.

Рост микрокредитования был зафиксирован в 80 регионах РФ. Больше всего займов помимо Москвы и Санкт-Петербурга берут в Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре. Средняя стоимость таких кредитов (без залога на срок не больше 30 дней), по последним данным ЦБ, составляет 637% годовых.

Спрос традиционно растет в декабре на 20-25% по сравнению с ноябрем, однако в этом году он еще на 15% выше, чем можно было ожидать, признает директор по маркетингу «МигКредита» Надежда Денисова.

Средний размер новогоднего займа она оценивает в 45 тысяч российских рублей.

По данным компании Eqvanta (в состав входят МФК "Быстроденьги", МФК "Турбозайм" и др.), в декабре 2018-го количество онлайн-заявок по сравнению с ноябрем возросло на 40%.

Люди идут за деньгами в МФО еще и потому, что с 2019 года вырастет НДС, считает Денисова из «МигКредита».

«Вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что вслед за ростом НДС в 2019 году вырастут и цены на потребительские товары», - отмечает она, добавляя: для многих людей это сигнал к покупке тех товаров, которые они давно планировали приобрести.

Согласно ежегодному опросу Deloitte о потребительских расходах на Новый год и Рождество, из всего "новогоднего бюджета" (в 2018-м эта сумма составляет 16,9 тысячи рублей) на подарки планируется направить 42%. В топ-5 самых желанных подарков россиян входят денежные средства, путешествия, смартфон/сотовый телефон, ноутбук/настольный компьютер и парфюмерия/косметика.