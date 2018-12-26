Белорусские строители массово уезжают на заработки за границу 26.12.2018, 22:19

Власти обеспокоены оттоком рабочей силы.

С 1 января в Беларуси вырастут зарплаты строителей. Это предусмотрено постановлением Минстройархитектуры «Об установлении цены человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда», передает tut.by.

Цена одного человеко-часа рабочего четвертого разряда при выполнении пусконаладочных работ повышается до 7,03 рубля, при выполнении строительно-монтажных работ — до 8,15 рубля. Сейчас цена человеко-часа рабочего 4-го разряда составляет 6,04 рубля.

Минстройархитектуры поясняет, что на протяжении 2015−2017 годов в отрасли наблюдалось «сужение рынка строительных услуг по всем направлениям, и создалась ситуация, которая привела к оттоку квалифицированных кадров рабочих-строителей за пределы Беларуси».

— Только за 2017 год из республики уехало почти 9 тысяч рабочих различных специальностей и почти 50% от этого количества — строители (данные департамента по миграции Республики Беларусь), — поясняют в ведомстве. — При этом главная причина оттока кадров — низкий уровень заработной платы высококвалифицированных рабочих-строителей по сравнению с заработной платой рабочих аналогичных профессий в Российской Федерации и других соседних странах.

Изменения позволят повысить оплату труда строителей на 30−35%, а также «исключить формирование заработной платы по региональному признаку». Эти задачи на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси поставил президент.

Напомним, во второй половине ноября Лукашенко заявил, что важнейшими задачами строительной отрасли являются сохранение и развитие кадрового потенциала. «В последние годы идет серьезный отток специалистов. За пять лет отрасль потеряла более 50 тыс. рабочих, лучших рабочих. Они уезжают на заработки за границу. Почему там не видно наших подрядчиков?» — спросил диктатор.