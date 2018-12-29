закрыть
29 декабря 2018, суббота, 16:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Госдолг Беларуси растет со скоростью $4,7 миллионa в сутки

  • 29.12.2018, 16:13
Фото: tut.by

В этом году власти набрали кредитов на сумму $2,1 миллиарда.

Государственный долг Беларуси на 1 декабря составил 45,6 миллиарда рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 3,4 миллиарда рублей, или на 8,1 %, передает БелТА. При этом внутренний государственный долг составил 9,7 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 489,5 миллиона рублей (с учетом курсовых разниц), или на 5,3 %. Внешний государственный долг составил 16,8 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 70,3 миллиона долларов (с учетом курсовых разниц), или на 0,4 %.

В этом году Беларусь набрала кредитов на сумму 2 112 400 000 долларов, в том числе 797,5 миллиона долларов — правительства и банков России; 600 миллионов долларов — еврооблигации; 361,3 миллиона долларов — банков Китая; 200 миллионов долларов — ЕФСР; 138,5 миллиона долларов — МБРР; 15,1 миллиона долларов — ЕБРР и СИБ.

По состоянию на 1 января 2018 года составил 42,2 миллиарда рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 5,2 миллиарда рублей, или на 14,1 %. За этот год госдолг Беларуси вырос на 3,4 миллиарда рублей. В среднем получается по 10,18 миллиона рублей в день, или по 4,7 миллиона долларов ежесуточно, (посчиталhttps://t.me/belteanews) Telegram-канал «Чай з малiнавым варэннем».

На начало года госдолг Беларуси составлял 39,3 % к ВВП. Министерство финансов не исключало, что к концу 2018 года этот показатель может увеличиться до 44, 5% (об этом министр финансов говорил в декабре 2017–го, выступая в парламенте). При этом пороговое значение уровня госдолга определено в Беларуси на уровне 45 %. По состоянию на 1 декабря 2018–го выходит, что госдолг составляет 43,3 % от ВВП (его размер — 105 199 000 000 рублей).


популярное за неделю

Мнение

Мужайтесь, люди, скоро лето!
Мужайтесь, люди, скоро лето! Ирина Халип
Трэба рыхтавацца браць адказнасьць за краіну самім
Трэба рыхтавацца браць адказнасьць за краіну самім Павел Севярынец
«Пересидент» клянчит в Кремле
«Пересидент» клянчит в Кремле Николай Статкевич
Вечное Рождество
Вечное Рождество Виталий Портников