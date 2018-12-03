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Дефицит фонда соцзащиты населения вырос в девять раз

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  • 3.12.2018, 19:16
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Об этом на совещании проговорился Лукашенко.

В Фонде социальной защиты населения (ФСЗН) недостаток средств составляет постоянно около 10%. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании с руководством правительства 3 декабря.

"Но надо иметь в виду, что за шесть лет дефицит Фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз. И недостаток средств в фонде стабильно примерно 10%", — цитирует пресс-служба Лукашенко его слова.

Сообщается, что на совещании обсуждался проект Указа "О государственном социальном страховании".

Как отмечает tut.by, в этом году в бюджет ФСЗН, из которого выделяют средства на пенсии, стипендии и пособия, планировалось "влить" при необходимости 686 миллионов рублей. Эти деньги предполагается направить в случае надобности на выплаты трудовых пенсий и пособий. В прошлом году в фонд добавляли почти 520 миллионов рублей.


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