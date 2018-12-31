Национальная премия за защиту прав человека в 2018 году 9 31.12.2018, 8:28

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Cайт Charter97.org объявляет лауреатов Национальной премии в области защиты прав человека за 2018 год.

Национальной премией за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича в этом году награждаются:

Леонид Кулаков

Мужественный человек, который бросил вызов системе. Таксист Леонид Кулаков стал активистом гражданской кампании «Европейская Беларусь» и сегодня участвует во всех акциях протеста в Минске. Его постоянно арестовывают и штрафуют, но он неизменно выходит на улицы защищать права белорусов. Даже когда Леониду Кулакову сломали руку в Куропотах, он не покинул вахту у народного мемориала. Леонид Кулаков награждается в номинации «За личное мужество».

Сергей Петрухин и Александр Кабанов

Блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов находятся в авангарде борьбы жителей Бреста против вредного аккумуляторного завода. На протяжении года в городе каждую неделю проходят акции протеста и Сергей Петрухин и Александр Кабанов — их постоянные и неизменные участники. Блогеры проводят обличающие власти расследования, раскрывая факты коррупции и воровства. Сегодня они настоящие защитники Бреста. Награждаются в двух номинациях: «За смелость в творчестве» и «За личное мужество».

Светлана Коржич

Гибель в военной части в Печах рядового Александра Коржича потрясла всю страну и обнажила правду о белорусской армии. «Дедовщина», коррупция, воровство, вымогательства, издевательства и убийства — все эти факты стали известны, потому что Светлана Коржич решила бороться и добиваться справедливого расследования гибели сына. Она не согласна ни с официальным «расследованием», ни с приговором карманного суда, ни с лживым утверждением, что ее сын «покончил жизнь самоубийством». Борьба этой женщины за правду спасает жизни других рядовых. Светлана Коржич награждается в номинации «За личное мужество».

Блогер NEXTA (Степан Светлов)

Когда в стране уничтожают независимую журналистику, эстафету перехватывают блогеры. Молодой видеоблогер Степан Светлов, известный как NEXTA, стал настоящим явлением. Его смелые и остроумные видеоролики сегодня смотрят миллионы белорусов. И хотя в стране против блогера возбудили уголовное дело, NEXTA не боится называть вещи своими именами, высмеивая колхозную диктатуру. Степан Светлов награждается в двух номинациях: «За смелость в творчестве» и «За личное мужество».

Национальная премия за защиту прав человека была учреждена Хартией’97 в 1998 году. В разные годы лауреатами премии становились защитники палаточного городка на Октябрьской площади Минска в марте 2006 года, политзаключенные Алесь Беляцкий, Николай Статкевич, Александр Козулин, Игорь Олиневич, Змитер Дашкевич, Михаил Маринич, Павел Северинец, Андрей Ким, Сергей Парсюкевич, Владимир Яроменок, Эдуард Лобов, Василий Парфенков, первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич, спортсмен, чемпион мира по муйа-тай Виталий Гурков, активистка Белорусского независимого профсоюза Елена Захожая, верующие, участвовавшие в голодовке в защиту храма протестантской церкви «Новая жизнь», председатель комитета прихода святого Иосифа в Минске Ивонна Мацукевич, правозащитники Валерий Щукин и Галина Юбко, супруги исчезнувших в Беларуси лидеров оппозиции и журналиста Ирина Красовская, Зинаида Гончар, Светлана Завадская, супруга бывшего политзаключенного Татьяна Климова-Леонович, Народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко, активист оппозиции Владимир Плещенко, защитники Куропат, творческое объединение «Погоня», Белорусский Свободный театр, музыкальные группы «Крамбамбуля», «Ляпис Трубецкой» и ее лидер Сергей Михалок, «N.R.M.», «Новае неба», закрытый властями Белорусский гуманитарный лицей имени Якуба Коласа, журналисты Светлана Калинкина, Анджей Почобут, Павел Можейко, Микола Маркевич, Виктор Ивашкевич, Любовь Лунева, Юрась Карманов, Марина Коктыш, Геннадий Барбарич, Юлия Дорошкевич, правозащитницы Яна Полякова и Татьяна Новикова, профсоюзный лидер Геннадий Федынич, режиссер Антон Тележников, шведские пилоты Томас Мазетти, Пер Кромвелл и Ханна Фрей, политические заключенные по «делу 19 декабря», инициатива «Вызваленне», инициатива «Студенты против», лидер легендарной белорусской рок-группы «Крама» Игорь Ворошкевич, экономист Леонид Злотников, бывший белорусский политзаключенный, один из основателей движения «Зубр» и организации «Край» Вадим Кабанчук, журналист Егор Мартинович, правозащитник Леонид Судаленко, журналистка «Белсата» Ольга Чайчиц, основатель «Арт-сядзiбы» Павел Белоус, режиссер Ольга Николайчик и другие известные общественные деятели, политики, журналисты.