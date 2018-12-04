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Видеохит: Кошку ошеломила рождественская елка

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  • 4.12.2018, 12:10
  • 1,381

Далеко не все кошки готовы сразу бросаться на елки.

Люди уже начинают наряжать ёлки, объявляя тем самым ежегодную войну между этими символами праздников и домашними кошками, пишет 120.su.

Однако, далеко не все кошки готовы сразу бросаться на ёлки, лазать по ним, валить их на пол и портить игрушки. Взять хотя бы эту милашку по кличке Тара-чан, которая живёт в Японии — кошка настолько изумилась при виде ёлки, что меньше всего помышляет о нападении.

Впрочем, у владельцев животного есть и альтернативная версия. Тара-чан вполне может смотреть не на наряженное дерево, а на садовый шланг, который виден через окно. Именно этот предмет, напоминающий змею, мог напугать кошку.


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