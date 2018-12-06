Трамп запретил ОПЕК снижать добычу нефти 6.12.2018, 12:20

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Мир не хочет более высоких цен на нефть и не нуждается в них.

Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал страны ОПЕК, представители которых собрались в начале недели в Вене, чтобы к финальному заседанию в субботу принять решение о сокращении нефтедобычи ради стабилизации рухнувших на 30% цен, сообщает finanz.ru.

«Я надеюсь, что ОПЕК оставит нефтяные потоки в нынешнем виде, без ограничений», - написал Трамп в Twitter после того, как с начала года Саудовская Аравия увеличила добычу с 9,8 до 11 млн баррелей в сутки, а Россия - второй ключевой ключевой участник сделки ОПЕК+ - вышла на постсоветский рекорд, качая 11,4 млн баррелей в день.

«Мир не хочет более высоких цен на нефть и не нуждается в них!», - заявил Трамп, комментируя предварительные результаты венских консультаций, по итогам которых добывающие страны начали склоняться к новым ограничениям на поставки.

После переговоров в австрийской столице в среду мониторинговый комитет ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией, самыми влиятельными членами альянса, рекомендовал сокращение добычи сроком на шесть месяцев, сообщил журналистам министр нефти Омана Мухаммед аль-Румхи.

По его словам, альянс может договориться сократить поставки на рынок примерно на 1 млн баррелей в сутки, что составляет около 1% от общемировой добычи.

Камнем преткновения стала позиция России: по словам делегатов ОПЕК, Саудовская Аравия хотела бы сокращения со стороны РФ на 300 тысяч баррелей, в день но Москва стремится к снижению лишь на 150 тысяч. Противоречия сохранились и после встречи в среду, сказали делегаты.

«На рынке нефти довольно чётко прослеживается идея того, что сокращение производства на 1 млн баррелей - это лишь символический жест, который может замедлить, а не остановить снижение котировок», - говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

«Для стабилизации рынка требуется сокращение на 1,3-1,5 млн баррелей в сутки», - отмечает он: эта цифра присутствует в расчетах самой ОПЕК и подтверждается данными управления энергетической информации Минэнерго США.

По данным картеля, критический дисбаланс грозит рынку в середине следующего года, по итогам которого мировой спрос вырастет на 1,29 млн баррелей в сутки, а добыча вне ОПЕК - на 2,3 млн баррелей.

Главным виновником такого положения дел остаются сланцевые компании США, которые за год взвинтили добычу на 1,49 млн баррелей в сутки, полностью перекрыв новый спрос (1,5 млн баррелей).

По данным Минэнерго США, на конец третьего квартала глобальное производство нефти превышало потребности мировой экономики на 170 тысяч баррелей в сутки, к концу года эта цифра вырастет до 690 тысяч баррелей, а к середине 2019-го достигнет 1,19 млн баррелей ежедневно.