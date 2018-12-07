СМИ: Постпредом США в ООН станет Хизер Нойерт 7.12.2018, 8:05

Хизер Нойерт

Ее кандидатуру выдвинул Дональд Трамп.

Президент Дональд Трамп принял решение номинировать пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт на пост посла США в ООН. Bloomberg News сообщает об этом со ссылкой на три осведомленных источника. Вслед за этим сообщение о номинации Нойерт подтвердили Reuters и еще ряд изданий, сообщает «Голос Америки».

По данным Fox News, утром 7 декабря президент Трамп опубликует подтверждение этой новости в своем Твиттере.

48-летняя Нойерт, как пишет Bloomberg, - «нестандартный выбор» на должность постоянного представителя США в ООН, учитывая небольшой опыт ее работы на высоких государственных должностях.

До того, как стать пресс-секретарем Госдепартамента, Хизер Нойерт долгое время работала корреспондентом на телеканале ABC News. Затем она перешла на Fox News. Там Нойерт предложили стать ведущей одного любимых телевизионых шоу Дональда Трампа, Fox and Friends («Fox и Друзья»).

Нынешний постоянный представитель США в ООН Никки Хейли в октябре сообщила, что собирается подать в отставку до конца этого года.