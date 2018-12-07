В США экспорт нефти впервые со времен Трумэна превысил импорт 1 7.12.2018, 8:25

Рост экспорта обеспечила «сланцевая революция».

Согласно статистике Управления информации в сфере энергетики США (EIA), на прошлой неделе Соединенные Штаты ежедневно экспортировали на 211 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов больше, чем импортировали. По данным Bloomberg, впервые за почти 70 лет США стали нетто-экспортером нефтересурсов, сообщает РБК.

Статистика Управления информации в сфере энергетики собирается с 1973 года, и все эти года США закупали больше нефти и нефтепродуктов, чем поставляли за рубеж. Bloomberg обратился также к данным профсоюза работников нефтегазовой отрасли — Американского института нефти (API). По его информации, импорт доминировал над экспортом с 1949 года — периода президентства Гарри Трумэна.

На протяжении почти всего 70-летнего периода чистый импорт нефти рос. Пика чистый импорт нефти достиг в 2005 году — разница составила 12,55 млн баррелей в день. Однако с 2005 года баланс начал меняться. В среднем, в 2018 году в день объем чистого импорта составлял 2 млн баррелей в день, упав в шесть раз с пикового значения.

Рост экспорта нефти из США обеспечила «сланцевая революция» — расширение более трудозатратной добычи сланцевой нефти и увеличение добычи в регионе Мексиканского залива. Все это позволило США войти в список крупнейших мировых экспортеров нефти и нефтепродуктов. Тем не менее, ряд нефтеперерабатывающих предприятий в США продолжают работать на импортных ресурсах. Согласно данным EIA, в 2017 году в пятерку крупнейших экспортеров нефти в США входили Канада, Саудовская Аравия, Венесуэла, Мексика и Ирак.