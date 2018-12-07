Пресс-секретарь Пашиняна жестко ответил Лукашенко 4 7.12.2018, 8:43

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В Ереване заявили, что вопрос о назначении нового генсека ОДКБ пока не решен.

Пресс-секретарь и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Арман Егоян утверждает, что вопрос о назначении нового генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) еще не решен, сообщает агентство «Новости-Армения».

«Вопрос назначения генсека ОДКБ пока не решен. Заседание ОДКБ вообще не проводилось. Позиция Армении в этом вопросе не изменилась», — сказал Егоян.

Напомним, что Лукашенко в четверг после заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге заявил, что сторонам удалось прийти к консенсусу по данному вопросу и новым генсеком станет представитель Беларуси, пишет tut.by.

Напомним, вакансия образовалась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции лишь полтора года из предусмотренных уставом трех лет.

8 ноября лидерам стран — членов ОДКБ на саммите в Астане не удалось прийти к консенсусу по кандидатуре нового генсека организации. Вопрос должен был быть рассмотрен 6 декабря на саммите глав ОДКБ в Санкт-Петербурге, но он был перенесен без указания точной даты его проведения.

Армения настаивает на том, чтобы и последующие полтора года генсеком ОДКБ был представитель ее страны. В то же время некоторые другие члены ОДКБ говорят о том, что согласно утвержденному в организации принципу кадровой ротации представителей стран по алфавиту, новым генсеком должен стать представитель Беларуси.

Ранее сообщалось, что новым генсеком может стать глава Совбеза Беларуси Станислав Зась. Минск, в свою очередь, заявил, что готов предложить на этот пост три кандидатуры.

2 декабря Никол Пашинян заявил, что вопрос назначения генсека не будет решен до 2019 года.