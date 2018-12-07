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Китай и Швейцария «перекрыли кислород» Кремлю

  • 7.12.2018, 8:59
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Российские олигархи начали «забег» по офшорам.

Инвестиции из Кипра в Россию за первые полгода 2018 года сократились на $13,6 млрд. Мы потеряли $1,9 млрд из Джерси и $1,2 млрд из Бермуд (все данные - ЦБР), пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Но не спешите расстраиваться. Эти инвесторы просто переехали на Багамы ($7,9 млрд), Британские Виргинские острова ($3,3 млрд), в Сингапур ($1,1 млрд), а также размазались тонким слоем по другим юрисдикциям.

Несмотря на «побег из курятника» главный инвестор в Россию — все равно Кипр. Это треть всех прямых инвестиций в нашу страну. Еще треть дают десяток других офшоров. Все, конечно, понимают, что таким образом наши российские олигархи большие и маленькие оформили свои инвестиции как иностранные на $300 млрд. Чтоб власти их ненароком не отняли.

Но бог с ними, с офшорами. Инвесторы бегают по ним тем быстрее, чем резче меняется регулирование.

А вот что россияне потеряли реально и что действительно серьезно: Швейцария забрала пятую часть своих инвестиций из России ($2,7 млрд). И Китай — почти четверть инвестиций ($1 млрд).


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