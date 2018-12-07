Фейк про украинца для росТВ был состряпан агентством, которое возглавляет экс-сотрудник БТ 5 7.12.2018, 16:40

2,667

Яков Бута

Фото: vk.com

Он запомнился телесюжетом, где рассказывал об успехах БРСМ.

Изготовлением фейкового сюжета для российского Первого канала, как стало известно nn.by, занималось агентство StringersHub. По заказам СМИ это агентство разыскивает операторов для съемки видеосюжета в тех или иных горячих точках.

Основателем StringersHub является бывший журналист Белтелерадиокомпании Яков Бута.

Ему 28 лет, родом он из Светлогорска. Бута учился на журфаке БГУ, уже на первом курсе стал работать на ТВ.

Он запомнился телесюжетом на БТ, когда в эфире 29 июня 2011 года рассказывал об успехе концерта БРСМ на Октябрьской площади. В тот день там была запланирована очередная «молчаливая акция протеста», которые проходили в стране все лето. «Тысячи людей пришли на концерт», — говорил Бута, не упомянув при этом акцию протеста.

В 2013 году Яков Бута основал коммуникационное агентство Like Media, которое производило видеоконтент для телеканалов, а впоследствии — стартап StringersHub. «С первого месяца работы StringersHub — в плюсе», — хвалился Бута.

Журналисты связались с Яковом Бутом для получения комментария о фейковом видеосюжете из «Кривого Рога»: «Простите, у меня пока мало информации по данной теме, в ближайшее время будем разбираться».