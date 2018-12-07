Сколько Беларусь может потерять от налогового маневра в России 3 7.12.2018, 23:00

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Пресс-секретарь Лукашенко назвала цифру.

За ближайшие четыре года Беларусь может потерять от российского налогового маневра в нефтяной отрасли до 11 миллиардов долларов.

Такую цифру назвала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в интервью БТ.

Формирование цен на нефть Эйсмонт назвала крайне сложным вопросом, который требует решения.

"Вопрос, который сейчас очень усложнился для Беларуси, Кыргызстана, Армении — стран, которые нефть не добывают. Россия проводит налоговый маневр. У нас уже подсчитано, что только за три последних года Беларусь недополучила 3 миллиарда 600 миллионов долларов", — пояснила пресс секретарь Лукашенко.

При наихудшем развитии событий, добавила она, наше государство недополучит в следующие четыре года почти 11 миллиардов долларов. "Для нас это, как вы понимаете, неприемлемо", — подчеркнула Эйсмонт.