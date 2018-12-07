Леонид Заико: Колумбийская мафия заинтересовалась белорусскими предприятиями 2 7.12.2018, 23:27

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На сегодняшний день иностранным инвесторам в Беларуси делать нечего.

Белорусское правительство рассматривает возможность продажи ирландцам нашего крупнейшего цементного завода «Красносельскстройматериалы». Переговоры шли в ноябре, слухи свидетельствуют, что пока правительство и инвесторы не сошлись в цене. За четверть века, которые Александр Лукашенко руководит Беларусью, никакой приватизации так сказать «фамильного серебра» не наблюдалось. Неужели настало время для того, что раньше считалось табу? Комментирует «Белсату» экономист Леонид Заико.

«Что они будут продавать? Во-первых, есть дети и внуки, нужно сначала распилить для самих! А Красносельский и цементное производство – очень убыточны. Китайцев наняли на модернизацию, посидели, посчитали, – все ищут дураков просто. Не думаю, что здесь сделан большой шаг вперед. […]

Французы говорят, что они интересуются нашими предприятиями, чтобы успеть перегнать немцев. Есть такая конкуренция между странами. Они ждут, пока белорусский медведь упадет, и можно будет его резать, пилить, кому-то шкура достанется, кому-то еще что-то. Это безусловно существует. Есть интерес к белорусскому имуществу и у колумбийской мафии, и у российских миллиардеров. Лукашенко хорошо с ними договаривается. […] Но на сегодня иностранным инвесторам в Беларуси нечего делать…»