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Давка в ночном клубе в Италии: шесть человек погибли, более 100 пострадали

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  • 8.12.2018, 8:49
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Фото: twitter.com/emergenzavvf

Трагедия произошла во время концерта рэпера Сфера Эббаста.

В ночном клубе в итальянской провинции Анкона возникла давка, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек, сообщает газета Corriere della Sera.

Давка произошла во время концерта рэпера Сфера Эббаста около часа ночи по местному времени (около 3 часов ночи по минскому). В клубе находилось около тысячи человек.

По предварительным данным, панику в заведении спровоцировало то, что кто-то распылил перцовый баллончик. Люди пытались выбраться из помещения, в результате возникла давка. По данным местных СМИ, погибли не менее 6 человек, около 120 пострадали. Все пострадавшие отправлены в больницы. По данным медиков, 10 человек находятся в тяжелом состоянии.

Сообщается, что аварийный выход был закрыт. «Мы танцевали, когда мы почувствовали кислый запах. Мы побежали к одному из аварийных выходов, но он был закрыт, охранники сказали нам вернуться», — рассказал пострадавший в результате происшествия подросток.


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