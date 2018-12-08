Андрей Санников: Лукашенко обслуживает интересы Путина 8 8.12.2018, 9:25

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Россия и Беларусь вместе выступают против НАТО и США.

- Александр Лукашенко рассматривает Альянс как угрозу своему авторитарному правлению. Это противоречит интересам Беларуси, потому что НАТО могло бы гарантировать ее истинную независимость, - заявил в интервью «Польскому радио» бывший заместитель главы МИД Беларуси Андрей Санников, комментируя «совместный» ответ России и Беларуси на действия НАТО (перевод - Charter97.org).

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» также рассказал об отношении России и Беларуси к истории, о роли Сергея Лаврова во внешней политике России по отношению к Беларуси.

Санников, также видит угрозу в совместных заявлениях глав МИД России и Беларуси об общей борьбе с фальсификациями истории, произнесенных на заседании коллегии министерств иностранных дел Беларуси и России в Минске.

- Ленин и Сталин являются частью той версии истории, которую продвигают Путин и Лукашенко. Поэтому такие заявления не должны восприниматься как нечто несущественное, ведь это фактически заявленная политика репрессий. Они означают запрет на обсуждение реальной истории, запрет на критику их идеологических конструкций - считает Андрей Санников.

- Во время визита для участия в так называемой коллегии министерств иностранных дел России и Беларуси в Минск глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что будет совместный ответ России и Беларуси на нарушения Договора о РСМД и на «приближение НАТО к России».

Были и совместные заявления по вопросам истории. Стоит ли особенным образом интерпретировать этот визит? Что он говорит о политике России в отношении Беларуси и наоборот? Это просто слова, попытка консолидировать cвое влияние или что-то еще? В Беларуси уже давно не было такого пакета заявлений по действительно важным вопросам.

- Во-первых, обратите внимание на «совместную коллегию министерств иностранных дел России и Беларуси». Существует также совместная коллегия министерств обороны. Поэтому, когда на Западе говорят, что Лукашенко уходит от России, то этих фактов достаточно, чтобы понять, что это никак не соответствует действительности. Россия полностью его контролирует. Кто-нибудь слышал о совместных коллегиях ключевых министерств каких-либо еще двух независимых стран?

Недавно в Беларуси с визитами побывали несколько важных чиновников из ЕС и США. Вот и понадобился визит Сергея Лаврова прежде всего для российской публики, ну и как послание политикам на Западе. Он должен был показать, что Кремль контролирует Беларусь, нет причин для беспокойства, Москва следит за ситуацией и режим Лукашенко полностью лоялен Кремлю. Сергей Лавров должен был продемонстрировать это россиянам и Западу.

Глава МИД России также должен был показать, что сотрудничество между Россией и Беларусью идет хорошо, ничто не может измениться, что бы Запад ни делал. Так оно и есть, потому что Лукашенко послушен Москве. Это иллюзия, что диктатор действительно может что-то сделать для реформирования политической системы или экономики, что он откажется от военного присутствия России в Беларуси.

Здесь ничего не изменилось. Лукашенко обслуживает интересы Владимира Путина.

Я думаю, что все эти заявления в сторону Запада следует воспринимать всерьез. Что касается «совместного» ответа России и Беларуси на ситуацию с Договором о РСМД и действия НАТО, то уже давно все российские учения в Беларуси планируются и проводятся так, чтобы подготовить инфраструктуру для российской армии.

- Это означает, что они каким-то образом подгоняют Беларусь под нужды России?

- Недавно я разговаривал с высокопоставленным должностным лицом НАТО о том, что происходит вокруг российской базы в Беларуси, что означает эта игра: «будет в Беларуси российская военная база или не будет»?

Собеседник согласился с тем, что России не нужны отдельные базы, поскольку она контролирует всю территорию Беларуси в военном смысле и может делать все, что захочет, с точки зрения военных действий.

Как мы уже говорили, существует совместная коллегия министерств обороны - это уникальный случай в мировой практике. Если государство является суверенным, то не может быть совместной министерской коллегии с таким соседом. В данном случае совместно с Беларусью в этой коллегии участвует страна, которая известна на международном уровне как агрессор.

В настоящее время Россия не нуждается в формальной базе в Беларуси. С военной точки зрения, у них уже есть все, что нужно.

- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что будет совместный ответ «союзного государства», на, как он выразился, «приближение НАТО» и решение США выйти из Договора о РСМД.

Что он имел в виду? Останется ли это на уровне заявлений или Россия захочет использовать эти два фактора, которые часто упоминаются в ее пропаганде для конкретных действий? Это игра мышц? Придает ли Россия реальное значение Договору о РСМД?

- Я представлял Беларусь на переговорах по Договору о РСМД в качестве заместителя министра иностранных дел. Поэтому эта тема мне близка.

В настоящее время мы имеем дело с неправильной интерпретацией происходящего. Все говорят, что США выходят из этого Договора. Однако забывают, что Россия давно торпедирует этот договор. Она не удовлетворена этим соглашением, поскольку оно ограничивает ее в вопросе развертывания ракет средней дальности. Более 10 лет назад бывший министр обороны России Сергей Иванов публично жаловался, что советские переговорщики не смогли обеспечить интересы России в Договоре о РСМД. Он заявил, что Россия должна восстановить свой арсенал ракет средней дальности.

Американцы несколько раз, во время президентства Буша и Обамы, заявляли, что Россия нарушает Договор о РСМД. Вначале она делала это тайно, работала над новыми ракетами, а затем приступила к их развертыванию.

Заявление США - это реакция на действия России, ведь любой договор действует только в том случае, если он соблюдается всеми сторонами.

К сожалению, ситуация разворачивается неблагоприятным образом. Я участвовал в переговорах по вопросам ядерного разоружения, и я помню, что в 1990-х годах была надежда, что ограничение арсенала ядерного оружия в Европе и мире сделает мир более безопасным. Однако, вопреки этой надежде, появились новые ядерные державы, такие как Индия, Пакистан, Израиль, Северная Корея.

Гонка вооружений небезопасна для мира, независимо от того, чем она вызвана. Конечно, новая гонка вооружений прежде всего ударит по России, потому что она не обладает достаточными ресурсами, у нее просто не будет на это денег. Мы знаем, как гонка вооружений закончилась ранее. Если Путин решится на эту гонку, он получит тот же результат.

- Может ли Россия по какой-то причине сохранить Договор о РСМД?

- Россия в этом не заинтересована. Она известна тем, что нарушает договоры, а не сохраняет их.

Вызывает опасения то, что Путин довольно часто говорит о возможности применения ядерного оружия. Фактически, он меняет философию существования ядерного оружия. Ядерные государства сходятся в том, что это оружие - инструмент сдерживания. Путин утверждает, что его можно применять. Это серьезная угроза со стороны России.

В любом случае, самая большая ядерная угроза исходит от России, потому что там нет демократического контроля над ядерными силами. Это чрезвычайно опасно.

А Сергей Лавров использует Беларусь именно в этом контексте, угрожая местью Западу. Это очень плохой сигнал для Беларуси, для наших соседей и для всего мира.

- Трудно сказать, что он может иметь в виду. Или это что-то конкретное?

- Я не хочу даже ненароком подсказывать какие-то варианты действий для России. Однако ликвидация Договора о РСМД не может не сказаться на ситуации в Украине и Беларуси.

Вспомним еще одну вещь: ранее Лукашенко в Минске говорил об ответе на «приближение НАТО». Он говорил тогда не в контексте Договора о РСМД, а в связи с так называемым «Фортом Трампа», военной базой в Польше.

Затем, но уже другими словами, Лавров поддержал Лукашенко, подтвердив, что Россия и Беларусь действительно против НАТО, и против США.

- Ранее эти слова прозвучали из уст российского посла в Беларуси.

- Я думаю, что они обсуждали этот вопрос вместе с Лукашенко. Это опасная ситуация. НАТО не представляет угрозы для независимости Беларуси. Однако, как демократический альянс, это угроза для диктаторов. Поэтому НАТО может восприниматься как опасный для режима Лукашенко, но не для независимости Беларуси.

Более того, именно НАТО, а не Россия, может реально гарантировать независимость Беларуси.

Слова Лукашенко ясно указывают на то, что он намерен защищать свой режим, не думая об интересах государства, интересах белорусов, безопасности, независимости государства. Это та политическая линия, которой он придерживается уже более 20 лет.

- Действительно ли Сергей Лавров непосредственно занимается интеграцией России и Беларуси?

- В сегодняшней России глава МИД не играет большой роли. Он не решает, какие отношения должны быть между двумя странами. Решение об этом принимают в администрациях Путина и Лукашенко.

Сергей Лавров поехал в Минск именно для пропаганды, чтобы сделать несколько заявлений, которые затем растиражирует пресса по всему миру. Однако он ничего не решает. Все регулируется администрациями режимов.

Один из предшественников Лаврова Евгений Примаков имел, пожалуй, самые сильные позиции в правительстве, однако и он не принимал в вопросах белорусско-российских отношений важных решений.

- Во время пребывания Лаврова в Беларуси речь также шла о фальсификации истории.

Руководители МИД двух стран заявили, что теперь они будут бороться против фальсификации истории. Лавров пожаловался на русофобию. Означает ли тот факт, что такие слова произносятся в Беларуси то, что Россия обеспокоена тем, что часть элиты Беларуси начинает вспоминать, что постсоветское истолкование истории Беларуси неверно в очень многих вопросах?

- Это заявление вызывает тревогу, оно должно вызывать беспокойство у всех, не только у нас, белорусов. Мы ясно видим возрождение репрессивной тоталитарной истории. Мы видим, что как в России, так и в Беларуси почитается фигура Иосифа Сталина, ГУЛАГ, а на памятниках жертвам сталинизма появляются фамилии палачей.

В Беларуси мы видим всевозможные празднования каких-то годовщин спецслужб, милиции, столетия комсомола.

Это агрессивное заявление. И оно небезопасно, может быть, даже более опасно, чем другие прозвучавшие заявления. Почему? Потому что в нем речь идет об идеологии, идеологической основе политики на ближайшее будущее.

«Мы знаем, что вы не согласны с тем, что Сталин был героем, но мы считаем так, поэтому хотим четко сказать вам, что мы гордимся этой частью истории, и мы продолжим ее традиции», - так выглядит главный посыл этого заявления.

Ленин и Сталин являются частью той версии истории, которую хотят продвигать Путин и Лукашенко. Поэтому такие заявления должны восприниматься серьезно, поскольку это открытое заявление о репрессивном характере государства, о том, что его нужно сохранить. Этот сигнал свидетельствует о том, что никому нельзя будет подвергать сомнению вопросы истории, говорить о правдивой истории.

А реальная история отличается от официальной. Беларусь не появилась после появления СССР. Сегодня Украина страшит Путина и Лукашенко, тем более, что украинцы открывают свою истинную историю, а не занимаются толкованием мифов советской эпохи. Это очень тревожный сигнал для Кремля и Минска.

- Недавно Лукашенко заявил, что продолжит производство вооружения. А затем, во время недавнего визита в Минск главы Азербайджана Ильхама Алиева, объявил, что будет еще один контракт на покупку оружия из Беларуси. Это что-то новое в политике Минска?

- Ничего нового. Известно, что сотрудничество с Азербайджаном в этой области продолжается уже давно. Это демонстрация того, как Лукашенко выполняет свои обязательства. Беларусь и Армения являются частью Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), контролируемого Москвой.

Лукашенко явно нарушает обязательства по ОДКБ, что, впрочем, наглядно показывает характер этой организации. Это скорее контролируемая Москвой группа преступников, чем серьезная организация.

Лукашенко явно демонстрирует, что ему плевать на какие-либо международные обязательства, даже те, которые он взял на себя на территории бывшего СССР, который он всегда превозносит.

Такова природа режима Лукашенко. Если он отчаянно нуждается в деньгах - будет продавать все, даже врагу.

Конечно, Армения должна отреагировать на эту ситуацию. Эти действия явно направлены против Еревана. Лукашенко, безусловно, продает оружие Баку с согласия России, с ее благословения, а, может, там есть и далеко идущие планы. Россия не хочет, чтобы Армения ушла от нее и разорвала отношения.

Фактом является то, что Лукашенко продает оружие Азербайджану, который будет применять его в первую очередь против Армении. Это демонстрация того, как Кремль использует Лукашенко.

- Между Минском и Москвой идут переговоры о пункте пропуска в Красной Горке, о совместном признании виз.

- С одной стороны, неприемлемо то, что происходило с иностранцами, гражданами третьих стран, которые вынуждены были ехать за сотни километров, чтобы пересечь границу. Если россияне согласятся их пропускать - это будет положительное решение.

Однако беспокоит тот факт, что Россия и Беларусь используют договоренности об общем признании виз для репрессий против оппозиции, независимой прессы и гражданского общества. Они делают это уже сейчас, и репрессии будут только усиливаться. Создается общий список нежелательных лиц. Эти люди не смогут въехать на территорию России и Беларуси. Их число будет расти.

Такие списки уже есть. И в них не десятки, не сотни, а миллионы человек. Это опасно для российских и белорусских противников режимов и для наших друзей.