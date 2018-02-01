Военный журналист: Беларусь планомерно готовится к войне с Украиной 23 1.02.2018, 8:49

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Мирослав Гай справа

Лукашенко нельзя верить.

Об этом сегодня написал известный украинский военный журналист Мирослав Гай на своей странице в Фейсбуке:

- Все продолжает идти к более масштабной войне.

Беларусь прекратила военное сотрудничество с Украиной. В Беларуси украинцы закупали прицелы для СВД ПСО-1 и 2. Некоторое тепловизионное оборудование и ПНВ. Также белорусы иготавливают системы управления боя для ПВО. Стугна тоже была разработана совместно с белорусами - это более поздняя версия противотанкового комплекса Скиф.

Также украинцы пользовались услугами Беларуси по ремонту вертолетов.

Беларусь экспортировала в Украину ГСМ для авиации.

Также украинцы закупали здесь некоторые двигателя и трансмиссии.

То есть, это предательство.

Я писал уже множество раз, что Лукашенко верить нельзя. Что учения «Запад-2017» - это стягивание военных сил РФ под украинские северные границы.

Теперь - прекращение продажи Украине военного оборудования и замораживание сотрудничества.

Это все планомерная подготовка к более масштабной войне, которая уже идет.

Сейчас игра уже на перегонки.