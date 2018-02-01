Военный журналист: Беларусь планомерно готовится к войне с Украиной

Военный журналист: Беларусь планомерно готовится к войне с Украиной23
- 1.02.2018, 8:49
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Лукашенко нельзя верить.
Об этом сегодня написал известный украинский военный журналист Мирослав Гай на своей странице в Фейсбуке:
- Все продолжает идти к более масштабной войне.
Беларусь прекратила военное сотрудничество с Украиной. В Беларуси украинцы закупали прицелы для СВД ПСО-1 и 2. Некоторое тепловизионное оборудование и ПНВ. Также белорусы иготавливают системы управления боя для ПВО. Стугна тоже была разработана совместно с белорусами - это более поздняя версия противотанкового комплекса Скиф.
Также украинцы пользовались услугами Беларуси по ремонту вертолетов.
Беларусь экспортировала в Украину ГСМ для авиации.
Также украинцы закупали здесь некоторые двигателя и трансмиссии.
То есть, это предательство.
Я писал уже множество раз, что Лукашенко верить нельзя. Что учения «Запад-2017» - это стягивание военных сил РФ под украинские северные границы.
Теперь - прекращение продажи Украине военного оборудования и замораживание сотрудничества.
Это все планомерная подготовка к более масштабной войне, которая уже идет.
Сейчас игра уже на перегонки.