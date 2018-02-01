Я крепость, веду бой 3 Зинаида Михнюк

1.02.2018, 12:29

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Зинаида Михнюк

Фото: spring96.org

Все активисты независимого профсоюза остались верны своей организации.

Зинаида Михнюк, представитель профсоюза РЭП в Брестской области, прокомментировала на своей странице в «Фейсбуке» массовые допросы, которым подверглись члены демократического профсоюза в последние несколько дней:

- Доброе утро, друзья! Так и хочется крикнуть: «Я крепость, веду бой!» В Брестском регионе следственными органами за эти дни допрошены более 50 членов профсоюза РЭП! Сегодня в бой идет Микашевичская профсоюзная ячейка. Таким образом оказывается давление на людей, происходит вмешательство в дела профсоюза. Знаю, что никто не предал и никто не струсил! Верым! Можам! Пераможам!

Напомним, в последнее время началась беспрецедентная по масштабам акция давления на профсоюз РЭП: более 150 его настоящих и прошлых членов, а также людей, никогда не состоявших в рядах профсоюза, вызвали на допросы и допросили в качестве свидетелей так называемого «дела профсоюзов».