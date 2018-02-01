Алексей Навальный: Не ходите на «выборы» и не признавайте себя мебелью 2 1.02.2018, 13:42

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Алексей Навальный

Принцип забастовки - бойкотируй, но действуй.

Я ему верен и поэтому, увы, должен просматривать интервью так называемых «кандидатов», а также следить за их «работой», пишет Алексей Навальный для сайта Navalny.com.

Последнее — очень легко, ведь они ни черта не делают. А вот первое раздражает, ведь в каждом интервью «кандидаты» сообщают, что забастовка — это «сидеть на диване и ничего не делать».

Этому посвящаю новый ролик.

У нас до дня голосования осталось полтора месяца. Любой нормальный кандидат должен сейчас убиваться, чтобы получить ваш голос. Скажите честно: вы чувствуете, что кто-то бьется за ваш голос? Есть ощущение, что вы — избиратель — ценность в этой «избирательной кампании».

И честный ответ: конечно, нет.

Лучший пример — акция в поддержку забастовки избирателей 28 января. Я думаю, что никто не может отрицать, что наш штаб только для подготовки этой акции провел работы больше, чем все остальные кандидаты вместе взятые. Реальная кропотливая работа по всей России. От заявок до оформления сцен. От рекламы в интернете до юридической помощи задержанным.

Кандидаты должны делать то же самое и ещё гораздо больше. Даже и не пытаются изображать.

Как такое может быть вообще? Как мотивация отстраненного кандидата и его штаба может быть выше, чем у действующего кандидата? Ведь его политическая судьба на кону. Каждые полпроцента важны. Давай: выступай, призывай, уговаривай, громи других кандидатов, отнимай их голоса.

Ничего нет. Пустота. В этой пустоте немного интервью и два-три раза в неделю выступления в небольших залах. Классная общероссийская избирательная кампания.

Правда в том, что этим «кандидатам» на вас плевать. Им не для того велели участвовать.

Поэтому давайте отвлечемся даже от Путина. Пойти на участок для голосования — это поддержать вот такой стандарт политики. Когда кандидат и избиратель существуют в параллельных мирах. Избиратель не представляет ни малейшей ценности. То есть он нужен, но только как мебель или атрибут — заведомому победителю нужна явка и картинка, что люди пришли и признали его победу.

Не ходите. Это обман. Не ходите и не признавайте себя мебелью.