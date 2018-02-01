В Перу нашли загадочные металлические сферы после вспышки болида 4 1.02.2018, 18:04

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На небесных телах были написаны русские буквы.

В регионе Пуно на юге Перу местные крестьяне обнаружили в углублениях в земле три загадочных металлических шара. Они появились после того, как жители наблюдали пролет в небе горящего болида накануне ночью. Разобраться в природе шаров с наскоку никто не смог, сообщает onliner.by.

Стоит отметить, что в прошлом году три аналогичных металлических шара упали во Вьетнаме, чем изрядно напугали местных жителей.

Тогда в СМИ резонно предположили, что сферические емкости, скорее всего, являются топливными баками ракеты «Зенит-2SБ». В этот раз перуанские ВВС предположили, что и нынешняя находка является не сгоревшими в атмосфере остатками той же ракеты.

Их предположение подтверждается данными о космическом мусоре с сайта AeroSpace. Согласно им, ракета «Зенит» была запущена в конце декабря прошлого года. Мусор от нее на орбите обозначают как «SL-23 rocket body». Данные по входу мусора в атмосферу и предполагаемая точка их падения совпадают с перуанским происшествием.