В Витебске прошел пикет в знак солидарности с Сharter97.org 1 1.02.2018, 22:28

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Активисты вышли на пикет с табличками «Читаю «Хартию» и «Смотрю «Белсат».

Идею поддержать заблокированы сайт и телеканал, журналистов которого периодически штрафуют за профессиональную деятельность, воплотили активисты БХД. Выразить солидарность с Дмитрием Лупачом, которого дважды наказали штрафом только с начала этого года, предложили витебские члены БАЖ, передает baj.by.

Участники пикета в знак солидарности с независимыми СМИ держали таблички с надписями «Читаю «Хартию» и «Смотрю «Белсат». Как выяснилось, это регулярно делают и многие жители Витебска. Они подходили к пикетчикам, чтобы обсудить блокировку сайта Сharter97.org и даже предлагали журналистам новые острые темы.

Участница пикета, координатор оргкомитета БХД в Витебской области Татьяна Северинец отметила:

«Независимые СМИ - это единственная тропа к правде, по которой журналисты ведут наше общество. Поэтому мы их всегда поддерживаем и будем поддерживать. И восставать против тех, кто хочет видеть белорусов слепыми и немыми».

Воплощая эту метафору, Татьяна Северинец заклеила себе рот и завязала глаза. Но в руках она держала табличку со словами «Так не будзе!».