Рене Левински: «Хартия-97» очень близка нам, чехам, эмоционально 10.02.2018, 8:22

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Рене Левински

Не должно быть сегодня для Европы важнее темы, чем солидарность с белорусскими независимыми журналистами.

Известный чешский драматург и общественный деятель, сегодня самый востребованный театральный автор в Чехии Рене Левински возмущен блокировкой в Беларуси сайта Charter97.org:

- Блокировка такого крупного независимого сайта в Беларуси стала шоком для нас, европейцев. Это просто как в Китае, трудно представить, что такое может происходить в Европе, на границе с Европейским союзом! Граница Беларуси с ЕС более 1000 километров, и как это возможно, что на нашей границе существует такая диктатура?!

Странно, что европейские политики об этой диктатуре по соседству мало говорят или не говорят вообще. В чешских СМИ или от чешских политиков чаще можно услышать о китайском режиме, чем о белорусском, который совсем рядом.

Я не понимаю, как европейские политики могут сегодня сотрудничать с диктатором Лукашенко. Как с ним вообще можно говорить, как с нормальным человеком? Это противоречит всем принципам и правилам жизни в Европе.

Пока Беларусью управляет такой диктатор с этой страной нельзя иметь никаких дел и никакого бизнеса. Должна быть жесткая реакция на блокировку в Беларуси крупнейшего независимого сайта. Блокировка такого сайта «Хартии-97» не должна остаться без ответа.

«Хартия-97» очень близка нам, чехам и словакам, эмоционально. Мы счастливы, что наша «Хартия-77» смогла воодушевить белорусов.

Мы солидарны с «Хартией-97» и очень ее поддерживаем. Ведь ваша организация, как и чехословацкая, создана и поддерживается людьми, гражданским обществом. Вы защищаете наши общие принципы свободы и демократии. И не должно быть сегодня для Европы важнее темы, чем солидарность с белорусскими независимыми журналистами.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.