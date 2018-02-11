У «Роскосмоса» опять проблемы: Запуск «Прогресса» не удался 14 11.02.2018, 16:03

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«Роскосмос» не смог запустить корабль «Прогресс» из-за ошибки и перенес запуск в последний момент.

«Роскосмос» перенес запуск космического грузовика «Прогресс-МС08» на резервную дату из-за ошибки в программном обеспечении ракеты-носителя.

Как передает «Интерфакс», согласно сообщению «Роскосмоса», на старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1А» с кораблем «Прогресс-МС08» перенесен на резервную дату, 13 февраля.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил российскому «Интерфаксу», что причиной нештатной ситуации могли стать проблемы в системе управления ракеты-носителя «Союз-2.1А».

Основной версией причин переноса запуска космического грузовика «Прогресс-МС08» является ошибка в программном обеспечении бортовой вычислительной машины ракеты-носителя, сообщил источник на космодроме.

«Предположительно, и это пока является основной рассматриваемой версией, произошел отказ бортовой вычислительной машины ракеты-носителя. Не исключено, что из-за ошибки в программном обеспечении могли не открыться клапаны на ступенях ракеты-носителя и произошел отбой», - сказал источник.

По его словам, причина может крыться в ошибке программного кода, он дополнительно будет перепроверен.