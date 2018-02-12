Василий Береснев о блокировке «Хартии-97»: Нужно будоражить общественность 1 12.02.2018, 16:24

Василий Береснев

Власти чувствуют себя не в своей тарелке.

Об этом заявил представитель Белорусского Национального Конгресса в Орше Василий Береснев, комментируя блокировку сайта Сharter97.org:

- Я регулярно просматриваю сайт «Хартия-97», чтобы узнать, что происходит в стране, быть в курсе международных событий.

Сайт очень удобен тем, что читатель может найти на нем информацию на совершенно разную тематику.

Подобные меры властей не лезут ни в какие ворота. На лицо - явное ужесточение давления на независимые СМИ в Беларуси.

Власти испугались того, что на сайте поднимались темы, о которых не принято говорить на других сайтах.

В природе действует такой закон: если одно поле сужается - второе поле расширяется. Стоит ждать усиления влияния российских и пророссийских медиа в информационном поле Беларуси. Безусловно, демократически ориентированные люди продолжат черпать информацию из независимых источников, но у России появляется больше свободного места для действий.

Нужно будоражить общественность и говорить на всех уровнях о блокировке сайта Сharter97.org, говорить об этом простым людям. Власти чувствую себя не в своей тарелке.

Время все расставит по местам.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.