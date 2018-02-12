Трамп потребовал $24 млрд на модернизацию ядерной триады 1 12.02.2018, 21:51

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Дональд Трамп

Фото: АР

Президент США также предлагает выделить $250 млн Украине, чтобы помочь ей отстоять свою территориальную целостность.

Администрация Белого дома опубликовала проект бюджета США на 2019-й фискальный год, в котором сумма расходов на Министерство обороны определена в $686 млрд, что на 13% больше, чем в 2017 году. Документ опубликован на сайте президентской администрации, передает РБК.

Из них $597 млрд пойдет на покрытие базовых расходов, а $89 млрд — на финансирование операций за рубежом.

В документе подчеркивается необходимость модернизации ядерной триады (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты, подводные ракетоносцы. — Прим.) США. «Отвечающее нуждам страны и гибкое американское ядерное сдерживание — ключ к защите национальной безопасности и будущего процветания как для США, так и для союзников и партнеров Америки», — говорится в документе. На модернизацию ядерной триады, а также систем управления и коммуникации планируется потратить $24 млрд.

На научно-технические разработки президент предлагает выделить более $84 млрд. На кибербезопасность — $8 млрд.

«Бюджет способствует установлению мира посредством силы, в нем заложены многолетние инвестиции на разработку смертоносной, гибкой и устойчивой армии. Главные приоритеты Министерства обороны лежат в долгосрочной стратегической конкуренцией с Россией и Китаем», — говорится в военной части проекта.

Исполнительная власть требует более $6,3 млрд на Инициативу по европейскому сдерживанию (European Deterrence Initiative), программу по укреплению военного присутствия США в Европе с целью «улучшить возможность противостоять российскому принуждению и сдерживать российскую агрессию в регионе». Из этих средств $250 млн планируется выделить в виде помощи Украине для «защиты ее территориальной целостности».

На нужды НАСА Белый дом просит у конгресса $19,6 млрд, что на $500 млн (2,6%) больше, чем заложено в бюджете 2018 годе.

Доходы бюджета в 2019 году заложены на уровне $3,4 трлн, расходы — на уровне $4,4 трлн, дефицит составит $984 млрд. Как отмечает Bloomberg, рост расходов на оборонные нужды и на борьбу с нелегальной миграцией обеспечивается за счет сокращения финансирования других внутренних программ.

В начале февраля Пентагон представил новый Обзор ядерной политики США, в котором указал на необходимость модернизации ядерной триады. «Триада позволяет президенту сохранять гибкость в вопросах защиты от технологических сюрпризов или резких изменений в геополитике. Чтобы сохранить ее эффективность, мы должны рекапитализировать ядерные силы, оставшиеся со времен Холодной войны», — отмечалось в обзоре.