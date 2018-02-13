Тунеядцы, вперед! 43 Владимир Халип

13.02.2018, 8:54

14,782

Уже известно, когда в нашей прекрасной стране начнется нормальная жизнь.

Как только вождь одолеет тунеядцев, так сразу. Понятное дело, сначала надо отпраздновать победу над этим коварным врагом. Накрыть столы на больших площадях. Пригласить трудовой народ. И пленные тунеядцы чтоб наливали всем пиво и разносили по столам жареные колбаски. А чтобы два раза не вставать, торжество это можно совместить с дожинками или столетием комсомола. Забористо и экономно.

Но все это будет потом. Когда закончится грандиозная эта кампания и бравый ОМОН отрапортует об искоренении последнего в стране тунеядца. Вот тогда и можно будет расслабиться. И, начиная новую жизнь, позволить себе этот праздник.

А пока лучшие умы государства вырабатывают стратегию. Просчитывают моральные и правовые аспекты. Рапортуют чиновники. Шуршат бумаги. Компьютер фиксирует чеканные строки наиважнейшего документа. Событие века - декрет номер три уступает место декрету номер один, более продвинутому и всеохватному.

Даже по их титулам можно безошибочно определить, до какой степени возросла забота властей о подведомственном народе. Тот, предыдущий, который даже правитель называл декретом о тунеядцах, пытался отразить главную мысль правителя: «О предупреждении социального иждивенчества». Как-то неуклюже и очень уж по-советски.

Совсем иное дело нынешний вариант – «О содействии занятости населения». Сколько в этом незамысловатом заголовке отеческой заботы и начальственного гуманизма!

Вполне возможно, что демонстрация властной свирепости даже не понадобится. Упрямые тунеядцы, устыдившись своей незавидной роли в обществе, сами поспешат в службу занятости и согласятся, как предлагалось прежде, взять лопату в зубы или повторить опыт Тома Сойера по реставрации обветшалого забора.

Так или иначе, но к 1 апреля комиссии, создаваемые при исполкомах, должны определить каждого из тех, кто будет признан вполне подходящим для включения в список потенциальных тунеядцев. И хотя окончательная дата составления этого фундаментального документа совпадает с самым веселым днем апреля, очень многим будет не до смеха.

Просто завораживает своей удивительной безаппеляционностью предлагаемая методика подготовки данных для определения кандидатов в тот судьбоносный список. Все оговорено уже в тексте основного документа: «…сбор, обработка, хранение, использование персональных данных осуществляется без их письменного согласия».

Какой восторг! И они еще кричат на всех перекрестках о каком-то социальном и к тому же правовом государстве. Сколько времени прошло с минувшей весны, когда по всей стране разлетелись легендарные письма счастья, а некоторые граждане все еще обивают пороги начальственных кабинетов, пытаясь вернуть деньги, незаконно содранные с них в порядке взимания налога на тунеядцев. Оказывается, это их вина, что кому-то после увольнения не удалось найти работу, а кто-то вообще вынужден был уехать в Россию на заработки. Молодая женщина задержалась в декретном отпуске. Или парень был призван в армию. И сразу – в список. Да, ошиблись. С кем не бывает! И деньги, конечно, вернут.

Но кто возместит достойным гражданам моральный ущерб? За идиотскую подозрительность со стороны тупых и ленивых чинуш. За дискредитацию доброго имени. За бесконечные хождения по инстанциям в попытке доказать, что ты не верблюд. И наконец, а как же Конституция?..

Да никак. Вот и председатель Верховного суда уже высказался по поводу этой коллизии как о чем-то обыденном и вопросов не вызывающем. Все вроде бы не так и плохо. Комиссии при исполкомах окончательного решения принимать не будут. Последнее слово останется за судом. А там, как известно, царит абсолютная справедливость.

Кто же не помнит кафкианские процессы над декабристами 2010 года или недавнее липовое дело о Белом легионе? Все как на ладони. Судьи всегда правы. Закон незыблем. А власть может куражиться над неугодными людьми, как ей заблагорассудится. И ни у кого вопросов не возникнет. Потерпевшие – не в счет.

С правосознанием в этой стране, как и прежде, туговато. Мелкой номенклатуре районного пошиба, прорвавшейся наверх при смене власти, некогда было осваивать азы юриспруденции. У нее тьма совсем иных забот. Вот так и получилось, что Конституция – для невзыскательных читателей, а реальная практика – для всех прочих. И никаким дикостям со стороны власти тут удивляться не приходится.

Однако провинциальный тоталитаризм имеет странные повадки. Ему позарез нужна всенародная поддержка. Искренняя или притворная – значения не имеет. Она держится обычно на невежестве и страхе. Поэтому ей всегда нужны будут те, на кого можно списать неизбежные провалы и конфузы. Если жизнь трудна и становится все хуже, значит, кто-то в этом виноват. Да вот же они, под рукой, - враги народа! Пятая колонна. Не сработало? Народ не возбудился? В таком случае – тунеядцы, вперед!

Война с тунеядцами – гиблое дело. Зря они это затеяли. Очень уж дохлая идея. Советская насквозь, из журнала «Крокодил» пятидесятых годов. Спасла она ту власть? Поможет этой?..

Столы на площадях пока что не расставлены. И большой заказ на халявный напиток на местные пивзаводы пока не поступал. Спешить не следует. Похоже, что борьба с тунеядцами будет долгой и непредсказуемой. И вожделенные деньги едва ли хлынут в общий поток. Но взволнованная власть уже ликует. Пропагандисты в восторге: вся страна обсуждает новый вариант заветного декрета. И что же в итоге? Выльется все это во всенародную поддержку режима или вызовет реакцию, которой затейники нового похода никак не ожидали? Ответ на этот вопрос был дан минувшей весной. Четкий и ясный.

Странно, что еще находятся люди, до которых это не дошло.

Владимир Халип, специально для Charter97.org