Страсти по «Совбелии», или как Бережков «Хартию» хотел обойти 49 14.02.2018, 9:59

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Владимир Бережков

Фото: by.tribuna.com

Но даже скрепы не помогли.

Бывший генеральный менеджер хоккейного «Динамо» и бывший руководитель департамента маркетинга АБФФ Владимир Бережков вновь остался без работы. 6 февраля «Советскую Белоруссию» покинул главред Павел Якубович, вслед за ним ушел и Бережков, курировавший в медиахолдинге «Альфа-радио», сайт и интернет-телевидение, – в своей должности он не проработал и трех месяцев.

В интервью «Трибуне» Бережков рассказал, как сайт «Советской Белоруссии» пытался обогнать по посещаемости сайт Charter97.org:

- Я им как-то сказал простую вещь: «Мы когда-нибудь обойдем «Хартию». Это был такой хештег, который потом надо мной посмеялся. Никто в это не мог поверить. Но в итоге мы это сделали, потому что «Хартию» «закрыли». Получилась плохая шутка. Но не шутка заключалась в том, что мы стали расти. Реально. Не скажу, что позволяли себе все. Естественно, был внутренний цензор, скрепы, понимание, где ты работаешь, что ты на службе отечества и так далее. Ты там не можешь себе позволить оппозиционных взглядов. Назовем вещи своими именами. У тебя связаны руки. Но даже с несвязанными ногами мы по количеству уникальных пользователей обошли «Комсомольскую правду», «Спутник», БелТА и стали приближаться к «Хартии». За три месяца количество уникальных посетителей у нас выросло в два раза. Мы удвоили аудиторию.

Стоит отметить, что за вчерашний день у сайта Charter97.org было более 650 тысяч просмотров, а у сайта «Советской Белоруссии» - всего 99 тысяч. Таким образом, даже заблокированная в Беларуси «Хартия» более чем 6 раз популярнее «Совбелии».