Министр обороны: Тело Коржича провисело в петле семь дней 36 14.02.2018, 16:24

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Александр Коржич

По факту гибели cолдата было возбуждено 5 уголовных дел.

Министр обороны Андрей Равков сегодня на пресс-конференции рассказал о ходе расследования смерти солдата Александра Коржича, пишет nn.by.

По факту гибели Коржича было возбуждено 5 уголовных дел. Всего же по итогам проверки 72-го учебного центра в Печах было возбуждено 42 уголовных дела.

«Для меня как министра самым неприятным стало то, что мы потеряли Коржича на 7 дней. Он 7 дней провисел в петле… Я понимаю, что солдат может потеряться на ночь, на несколько часов, но не на 7 дней! Поэтому без сожалений мы отстранили от должности тех, кто должен был вести учет, пришлось решить кадровые вопросы».