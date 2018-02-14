Белорусский проект выбился в топ-3 разработок дня на ProductHunt 14.02.2018, 20:14

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Попадание на титульную страницу сайта считается почетным в IT-кругах.

Проект отечественной разработки Epic Spinners оказался на третьем месте в самых популярных сервисах и приложениях дня на ресурсе Product Hunt. Попадание на титульную страницу сайта считается почетным в IT-кругах, отмечает «Онлайнер».

Epic Spinners представляет собой коллекцию загрузочных анимаций для веб-разработчиков. Проектом занимались люди из команды Epicmax, чей сервис Vuestic тоже попадал на главную ProductHunt.

В последнее время белорусские стартапы довольно часто пробиваются на главную страницу ProductHunt. Среди них — Eightydays.me, FriendlyData, AppGrowthLab и другие.