Путин потерял контроль 15.02.2018, 12:45

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Владимир Путин на российской авиабазе «Хмеймим». 11 декабря 2017

Фото: ТАСС

Американские эксперты рассказали о ситуации в Сирии.

Во вторник представитель Пентагона заявил, что воздушный удар сил коалиции по подразделениям сирийских проправительственных сил в провинции Дейр-эз-Зор был актом самообороны, и предупредил, что коалиция ответит силой в будущем на подобные провокации.

По словам американских экспертов, этот эпизод свидетельствует о том, что Дамаск и Москва все еще не осознали, что администрация президента США Дональда Трампа следует в Сирии гораздо более решительной стратегии, чем администрация Барака Обамы. Последствия этого нового курса могут ощутимо отразиться на ходе конфликта, сообщает «Радио Свобода».

Во вторник несколько американских средств информации вынесли в заголовки информацию о гибели «десятков» российских граждан в результате провалившейся атаки на позиции «Сирийских демократических сил».

Новостная служба Bloomberg со ссылкой на непоименованный источник в американском командовании, говорит о более чем ста убитых в результате воздушного удара сил коалиции. Этот источник, правда, не знает, сколько среди них было россиян.

Однако генерал Джеффри Харригян, представитель центрального командования американских ВВС, которое координировало воздушную операцию, отказался строить предположения о том, что представляла собой группа проправительственных сил, атаковавшая 7 февраля, и были ли в числе убитых российские граждане.

Генерал дал довольно подробное описание происшедшего. По его словам, силы противника, численностью приблизительно до батальона, пошли под прикрытием огня артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня, минометов в атаку на позиции «Сирийских демократических сил», где также находились американские советники.

Американские военные в Сирии

Фото: AP

Американские офицеры связались с российскими военными представителями по специальной линии связи и дали им знать о том, что происходит. Лишь после нескольких звонков, которые не принесли результатов, было принято решение нанести ответный удар.

В воздушной операции участвовали истребители F-15, бомбардировщики B-52, самолеты огневой поддержки AC-130, боевые вертолеты и самолеты-беспилотники. Нападение на позиции американских союзников не было неожиданным. Командование коалиции накануне предупредило российских военных представителей о том, что проправительственные сирийские силы стягиваются к линии разъединения и это чревато конфликтом.

Когда позиции «Сирийских демократических сил» стали объектом «неспровоцированной, скоординированной атаки», коалиция была вынуждена прибегнуть к самообороне.

Генерал Джеффри Харригян подчеркнул, что у Соединенных Штатов и союзников единственный враг в Сирии – террористическая группировка ИГИЛ, он отметил хорошую координацию между силами коалиции и российскими силами в Сирии и охарактеризовал ежедневные телефонные контакты с российскими представителями как «профессиональные».

Однако он, по сути, предупредил, что коалиция готова защищать своих союзников и в будущем:

— Мы нацелены на борьбу с единственным врагом — ИГИЛ, мы не ищем других противников. Но, как сказал на прошлой неделе министр обороны Мэттис, если вы угрожаете нам, то мы вам устроим самый долгий и худший день вашей жизни.

Воздушный удар в Дейр-эз-Зор, как и ракетный удар по авиабазе Эш-Шайрат в апреле прошлого года – свидетельства того, что администрация Дональда Трампа провела крайнюю черту, которую она не позволит пересечь ни Дамаску, ни Москве.

Российские военные в Сирии

Фото: AP

Так считает Дэниэл Гурэ, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии:

— Как и удар по сирийской военной базе прошлой весной, этот удар – свидетельство того, что ни у России, ни у ее союзников отныне нет свободы действий в Сирии. Я думаю, что администрацией Трампа было принято принципиальное решение в том, что касается противостояния российскому экспансионизму. И Сирия – пример новой стратегии, которая заметно отличается от стратегии предыдущей администрации.

Объективно говоря, у Москвы нет серьезного стратегического интереса в поддержке режима Башара Асада. Интересы Москвы лежат в Европе. Трудно представить, что Путин решится пойти на прямой конфликт с Соединенными Штатами в Сирии. Ради чего? Да, для Ирана влияние в Сирии исключительно важно, но для Кремля это соображения второго и третьего плана.

В нашей новой стратегии национальной безопасности говорится о том, что Китай и в меньшей степени России пытаются противостоять США в самых разных областях: это и информационная война, это и укрепление ядерных арсеналов, это распространение своего влияния в других странах. И в последнее десятилетие мы уступали в этом противостоянии, отдавали территорию соперникам. Теперь мы возвращаемся.

— Если США действительно готовы выступить в поддержку своих сирийских союзников, то шансы Асада на полную и окончательную победу над врагами невелики. А что это означает для Кремля? Исполнение предсказания Барака Обамы о том, что Путин затягивает Россию в сирийскую трясину?

— Пока это выглядит неудачным стечением обстоятельств для Путина. Я не думаю, что Россия уже затянута в сирийскую трясину. Но потенциально это возможно. Дело в том, что Кремль уже не способен контролировать ситуацию в Сирии.

Мы видим, что Иран организует свои собственные базы в Сирии, запускает с ее территории самолеты-беспилотники, ввязывается в конфликт с Израилем, который в ответ уничтожает сирийские противовоздушные комплексы вокруг Дамаска.

Американцы защищают своих союзников, и при этом объектом их удара, возможно, стали российские граждане. Путин потерял контроль над ситуацией. Многое зависит от того, по какому пути он пойдет. Удовлетворится ли он этой менее значительной ролью, захочет ли он быть более скромным игроком или попытается вновь увеличить российское присутствие в Сирии и бросить туда больше сил и средств, с тем чтобы вернуть себе контроль и престиж. Давайте представим, что Израиль в ответ на некую акцию иранцев или сирийцев решит нанести массированный удар по сирийским системам противовоздушной обороны и уничтожить не четверть, а большую часть этих систем.

Чем ответит Путин? Решит ли он дислоцировать в Сирии российские противовоздушные ракеты с российскими расчетами для защиты, скажем, Дамаска?

Если мы вспомним, на базе Эш-Шайрат, по которой был нанесен удар «Томагавками», находились российские военнослужащие, они могли стать жертвой ракетной атаки, и это поставило бы Кремль перед гигантской дилеммой.

США предупредили Москву о готовящемся ударе, российские граждане не пострадали, но в любом случае в Сирии ситуация очень опасная. И если Кремль решит расширить свое присутствие там, то он может оказаться затянутым в трясину.