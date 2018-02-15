В Минске проходит забастовка таксистов 3 15.02.2018, 15:19

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Водители недовольны новыми тарифами компании «Такси 135»

Возле «Чижовка-Арены» в четверг, 15 февраля, в 15 часов началась забастовка сотрудников службы «Такси 135». Водители недовольны новыми тарифами компании, пишет nn.by.

Буквально за десять минут к «Чижовка-Арены» подъехали 60 машин, водители которых принимают участие в забастовке. И все время подъезжают новые авто. Причина забастовки в том, что служба сначала повысила тарифы для пассажиров и одновременно - фиксированный сбор за каждый заказ у водителей. А после - снизила стоимость поездки для клиентов, но с таксистов продолжает брать столько же, по 1,3 рубля за заказ. Водители возмущаются, что работать приходится по 14-16 часов ежедневно без выходных, но даже с таким графиком заработок за месяц выходит иногда менее 1000 рублей.