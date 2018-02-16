Павел Белоус: Белорус должен почувствовать себя белорусом 2 16.02.2018, 16:25

Как быть успешным человеком и оставаться верным своим идеалам.

Все чаще на улицах белорусских городов можно увидеть людей, которые носят на себе одежду с национальными символами. Пресловутая вышимайка, футболки с «Погоней», бело-красно-белые флаги на автомобилях - все это перестало быть редкостью.

Сайт Сharter97.org обратился к человеку, который стоял у истоков этой культурной революции. Создатель проектов «Арт Сядзіба», symbal.by, лауреат Национальной премии в области защиты прав человека за 2017 год имени Виктора Ивашкевича в двух номинациях - «За смелость в творчестве» и «За личное мужество» Павел Белоус, рассказал, как быть успешным бизнесменом, но не идти на компромисс с собой и оставаться верным своим идеалам.

- Павел, вы известны как человек с четкой гражданской позицией и принципами, любовью к национальной культуре. Как вы, перефразируя Нила Гилевича, «пришли к Беларуси»?

- Хочу начать с того, что я родился в городе Лида. У меня был белорусскоязычный детский сад, белорусскоязычный класс в школе. Все это оказало на меня огромное влияние, но еще большее влияние на меня оказало окружение, люди, с которыми я встречался по жизни. Могу сказать точно, что интерес к национальной культуре и всему белорусскому у меня появился под влиянием художественной литературы и музыки.

Если говорить о книгах, то хочу отметить «Каласы пад сярпом тваiм» Владимира Короткевича. Из музыки - N.R.M, Лявон Вольский, которого я услышал в летнем лагере. Мы играли песни Вольского под гитару, потом я приобрел первую кассету, узнал, что есть много других белорусских музыкантов.

Появился интерес к гражданской активности. Я вступил в молодежные движения, но опять же, повторюсь, что для меня все началось с музыки и литературы, а также людей, которые мне это показали.

В 11-м классе я познакомился с молодежным движением «Зубр», были поездки в Новогрудок на рыцарский турнир, в студенческие годы принимал участие в брестской организации «Дзедзiч». Было много различных митингов, акций, перфомансов. Если отвечать на ваш вопрос - во многом на меня повлияли люди, знакомства и творчество, о котором я говорил.

- Вы вспомнили молодежные движения. В каких из них удалось поучаствовать?

- У меня есть очень интересная история, которая связана с движением «Зубр». В 2004 году я заканчивал 11-й класс. Безусловно, у меня дома не было компьютера, приходилось ходить в интернет-кафе, которое находилось в отделении «Белтелекома». На одном информационном ресурсе я наткнулся на интересную историю: целая ячейка БРСМ в барановичском колледже легкой промышленности перешла в «Зубр».

Инфоповод привлек мое внимание, я решил разузнать, кто такие «зубры». По всей Лиде были расклеены наклейки, но никто до конца не знал, «в чем соль» этой организации.

Я начал интересоваться и узнал, что есть такая «фишка», что если ты создаешь свою ячейку «Зубра», занимаешься активной деятельностью, то можешь как координатор получить пейджер. Да-да, вы не ослышались, не мобильный телефон, а пейджер.

Скажу честно, меня это подкупило. Я выслал заявку, получил зашифрованное письмо на свой почтовый ящик, расшифровал его. Ко мне приехали активисты движения «Зубр» Евгений Афнагель и Никита Саcим. Может, Евгений и не помнит этого факта, но именно тогда состоялось наше знакомство. Они передали мне бело-красно-белый флаг, баллончик с краской и листовки. Чтобы стать настоящим «зубром» нужно было вывесить бело-красно-белый флаг в городе, написать на стенах «Жыве Беларусь!», а листовки - расклеить. С вывешиванием флагов и надписями мы справились не лучшим образом, немного боялись.

Однажды мы расклеивали с другом листовки и были замечены милицией. Мы убежали, но нас узнали. Люди в погонах заявилась в школу, была организована комиссия, родителям дали штрафы. Нас это ни в коем разе не смутило. Если описывать наши ощущения - это был настоящий драйв и экшн.

Все были в шоке, ведь наказали лучших учеников школы. Именно в том году я занял первое место на городском конкурсе «Ученик года». Этот случай произошел перед самым выпускным и меня начали пугать, что я никуда не поступлю и моя жизнь испорчена. Но в результате все закончилось хорошо. Я поступил на географический факультет Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина.

Эта история оказала большое влияние на меня. Состоялось своего рода боевое крещение. Моя активная общественная деятельность продолжилась в брестской организации «Дзедзiч», которая и сейчас продолжает свое существование. Там я много чему научился и много с кем познакомился.

- Сталкивались ли с давлением из-за активной общественной деятельности?

- После окончания университета я столкнулся с процедурой распределения. Было не очень приятно, что я, студент, который входит в пятерку лучших, из-за активной гражданской позиции получил одно из самых худших распределений.

Я хотел остаться в Бресте и работать в отеле «Беларусь» в туристическом отделе, но ректор сделал так, чтобы меня никуда не взяли. По распределению меня отправили в Ляховичский район учителем географии.

После приезда в деревню мне с порога заявили: «Что ты к нам приехал? Где мы тебе найдем работу географа? У нас за год закрылось три школы, своих учителей некуда девать».

Мне дали документ, в котором говорится, что они не нуждаются в специалисте. В каком-то смысле мне повезло. Я успел поработать в различных минских турфирмах. Когда начался второй год распределения, то я решил, что и «косить» от армии как-то неудобно, да и особых поводов для этого не было. Год я провел в отдельном инженерном полку под Борисовом, который находится через забор от Печей.

Так получилось, что на события «Плошчы-2010», взрыв в минском метро, колоссальную девальвацию я смотрел через забор военной части, где служил.

- Многие вас знают по площадке «Арт Сядзіба», которая стала отправным пунктом для многих проектов в культурной и общественной жизни Беларуси. Как появилась идея создать эту площадку?

- «Арт Сядзіба» - это послеуниверситетский этап моей жизни. Я вернулся из армии и занимался организацией и проведением различных мероприятий. Это были концерты, акции, перформансы. Уже не один год я был, как говорится «в теме». Но передо мной встал вопрос: что делать дальше? Я не знал в каком направлении двигаться.

Именно в этот момент, когда не было уверенности в завтрашнем дне, зародилась идея создать «Арт-Сядзiбу». Мне было интересно организовывать концерты. На тот момент я занимался организацией выступлений Vinsent’a, его продвижением. Это было очень интересно и драйвово.

В определенный момент собрались я, Франак Вячорка, Дмитрий Афанасенко и решили, что нужно что-то делать. В Минске была критическая ситуация со свободными площадками, где что-то можно было организовывать: закрылся клуб Re:Public, офис БНФ, который находился на улице Варвашени. Был клуб «Граффити» и «Галерэя «Ў», где что-то можно было провести. Но все-таки не было такого свободного места, которое бы жило не по правилам. И мы решили, что если такого места нет - мы его создадим.

Нашлось первое помещение на заводе «Горизонт», аренда не стоила больших денег. Мы начали организовывать литературные встречи, музыкальные мероприятия. Все очень быстро поняли, что это очень актуально, востребовано и никто до нас этого не делал.

Появились новые знакомства, друзья, партнеры, к нам начали приходить волонтеры. Было чувство, что это действительно многим нужно. Это заставляло каждое утро вставать и продолжать вкалывать.

- Одним из самых знаковых проектов «Арт Сядзібы» стала вышимайка. Вы не взяли какой-то тренд, который уже существовал, вы его создали. Расскажите об этом феномене.

- Есть очень много факторов, почему именно этот продукт выстрелил. Первый такой фактор - работа, которую мы провели до появления вышимайки. Была проведена масштабная кампания по приданию бело-красно-белому флагу статуса историко-культурной ценности.

Когда результаты нашей работы были систематизированы - получился довольно популярный материал, который был опубликован и на сайте Сharter97.org. Материал назывался «50 фактов за бело-красно-белый флаг».

Затем «Арт Сядзіба» провела кампанию с целью узнать, какой самый главный символ Беларуси. Мы провели опрос среди лидеров мнений, сделали анализ, какие из символов чаще всего упоминаются. Cреди cамых популярных прошло голосование. Оказалось, что топ-4 самых главных символа Беларуси - это крест Ефросинии Полоцкой, «Гедиминовы столбы», белорусский орнамент в виде восьмиконечной звезды и герб «Погоня».

После всех этих акций мы осознали, что есть огромный спрос на национальные символы, но нет предложения. Люди хотят иметь эти символы, носить на себе, на майках, байках, рюкзаках, наклеивать на автомобили. Мы начали думать, искать, и тогда появилась вышимайка и магазин symbal.by.

Кстати, symbal.by первым заявил, что продает бело-красно-белые флаги, так как в этом нет ничего предосудительного. Во-первых - это наш национальный символ, а во-вторых, что бы ни происходило в нашей стране - бело-красно-белый флаг останется в истории, как флаг, под которым Беларусь стала независимой. Будут сменяться президенты, политики, пройдут года - но этот факт останется фактом.

Если говорить о шагах становления вышимайки - то в самом начале она была «змагарским» символом. После Революции достоинства в Украине и к белорусам пришло понимание того, что у нас ведь тоже есть своя вышиванка, у нас не менее традиционный орнамент, чем в Украине. Если говорить открыто - он более красивый, чем украинский. Ведь большинство наших орнаментов - совершенные геометрические фигуры.

После этого произошло то, чего мы никак не ожидали. Люди, которые приобрели у нас продукцию, сами стали ее рекламировать, советовать своим друзьям, распространять информацию о нас. Начали подтягиваться звезды, известные люди, появились красивые фотографии. Мы начали получать различные награды. Например, в 2014 году мы получили гран-при конкурса белорусскоязычной рекламы, затем Франтишка Вячорку и всех популяризаторов вышимайки признали людьми года. Мы провели огромный праздник вышиванки, который собрал 5 тысяч человек.

Начался вирусный эффект. Про вышимайку начали писать, включать в различные «топы», снимать клипы. Безусловно, данный эффект породил огромное количество ремейков, различные государственные и негосударственные предприятия начали создавать подобный продукт. И только после двух лет, когда вышимайка прошла все этапы становления, ей заинтересовались на государственном уровне.

- Как вы отнеслись к тому, что государство взяло вашу идею и использовало в своих целях?

- Мы ожидали, что к нам обратятся за советом. Что будет жест а-ля: а давайте сделаем это вместе, ведь вы занимались этим проектом раньше. Такого предложения мы не дождались. Все прекрасно видели, что у них получилось.

Но знаете, я до конца так и не понял, плохо это или хорошо. Время покажет. Они, сами того не зная, делают нам рекламу.

Посудите сами, одно из последних «околовышиваночных» событий - сайт marketing.by опубликовал исследование, что использование национальных символов, белорусского языка, делает товар более привлекательным в глазах покупателей. Огромное количество брендов начали использовать национальные символы в своей продукции. Многие компании делают ребрендинг, становятся белорусскоязычными. Все чаще и чаще вышимайку начали включать в топ-товаров, которые стоит приобрести иностранцу, когда он приезжает в Беларусь. Последний раз к нам приходили даже из госСМИ.

Несмотря на все это у нас есть принципы, которых мы придерживаемся. Мы не изменяем своим идеалам, выступаем за наши национальные символы, за бело-красно-белый флаг, за герб «Погоня». Мы никогда не будем выступать за те символы, которые мы считаем чуждыми. Пусть нас принимают такими, какие мы есть. Я, «Арт Сядзiба», symbal.by - все мы стараемся работать на благо нашей страны. Но если к нам будут относитьcя, как к врагам - нам придется защищаться.

Мы не нашли секретную формулу, как сделать так, чтобы всем стало хорошо. Мы делаем то, во что мы верим, что нам нравится, то, что мы чувствуем изнутри.

Популяризация национальной культуры - не дело одного дня. Все приходится делать маленькими, постепенными шагами. Порой белорусам нужны именно такие визуальные действия.

Попробую объяснить. Не все могут сразу же перейти на белорусский язык, выйти на акцию протеста (хотя это очень важно), кто-то надевает майку с «Погоней» на работу, в школу, и для него это первый шаг. Может кто-то повесит на машину б-ч-б флаг или наклеит на ноутбук наклейку - для него это будет тоже своего рода инициацией. Это своего рода наша формула: белорус должен почувствовать себя белорусом, тогда он будет способен на большее.

- Бизнес в Беларуси - занятие не из легких, тем более, когда он связан с национальными символами?

- Пять лет назад я не мог себе представить, что буду предпринимателем, руководителем компании. Все это просто не укладывалось в голове. Когда я придумывал symbal.by, то мне казалось, что это будет камеральный магазинчик, платформа, где можно будет приобрести вещи, о которых нас спрашивали.

В первый год было только 10 наименований продукции, потом 50. Мне казалось: «Уау, уже 50!». Сегодня на сайте выставлено 1000 позиций различных продуктов, которые мы делаем сами, где-то заказываем, что-то нам предлагают другие производители.

В этом году мы открыли оффлайн-магазин на Машерова 18, где каждый может прийти, пощупать и примерить нашу продукцию. Все делается пошагово. Когда что-то получается - делаем следующий шаг. Если что-то не получается - не стесняемся и возвращаемся назад.

Все три года существования мы вкладываем всю нашу прибыль в развитие проекта: выплатили зарплаты, себе оставили какие-то деньги на жизнь - все остальное идет на развитие. Мы улучшаем сайт, увеличиваем наименование продуктов, появилось мобильное приложение нашего магазина. Это каждодневный кропотливый труд с утра до вечера.

Наша платформа поддерживает различные общественные проекты, как информационно, так и финансово. Не хочется хвастаться, но мы помогли довести до конца дело с памятником Тадеушу Костюшко, провели акцию в поддержку граффитистов, которых оштрафовали за граффити «Беларусь мае быць беларускай». Symbal.by запустил в продажу футболки с этим граффити и все полученные средства мы пустили на оплату штрафов. Выпускается огромное количество промо продукции. В уходящем году было выпущено 5000 открыток к 100-летию БНР. Сейчас мы готовим к выпуску еще 10 тысяч открыток, которые раздадим людям совершенно бесплатно.

- Хочется обратиться к еще одному событию. После брутального разгона мирной демонстрации в День Воли 25 марта 2017 года, на следующий день вы вышли на акцию солидарности с политзаключенными. Что вас сподвигло на этот по-настоящему геройский поступок?

- После событий на День Воли у меня было четкое понимание того, что я должен делать.

Все события происходили под окнами «Арт Сядзiбы». Я вел стрим и у меня просто тряслись руки, было чувство, что ничего нельзя изменить. Не так давно я проверял, сколько людей посмотрели видео с моего стрима - оказалось, что он набрал 270 тысяч просмотров. Это показатель того, насколько произошедшее разозлило людей.

В тот день мы не могли даже выйти из офиса, было страшно, все понимали, что если мы выйдем - нас стопудово арестуют. Ты выходишь - и сразу же заходишь в автозак.

Я понимал, что у меня нет морального права остаться дома, нужно было поддержать тех людей, которых забирали на моих глазах.

Про все мои приключения на Окрестина я рассказал в коротком рассказе «Пятнаццацісуткавая Беларусь». Там описывается мое задержании и герои, которых я встретил за время моего ареста.

Но знаете, эти 15 суток стали хорошей школой, без которой я бы не до конца понимал эту жизнь. Можно сказать, что это очередной этап моего становления: школа, университет, армия, общественная деятельность - а это задержание показало, что в моей жизни может произойти все, что угодно и нужно быть морально готовым к любому сценарию.

26 марта меня задержали вместе с женой Катей. Милиция возила нас в автозаке, я начал настаивать и требовать, чтобы ее выпустили. На тот момент она была беременна. Когда-нибудь я расскажу своей дочке, что еще до своего рождения она побывала в автозаке.

Не нужно бояться. Бойся - не бойся, когда что-то происходит - твои эмоции не так важны. Поэтому в моей работе, в моей деятельности, я стараюсь быть искренним и честным, чтобы нам не было стыдно. Наш пример показывает, что если ко всему подходить с желанием и головой - всего можно достигнуть.

- 25 марта Беларусь будет праздновать 100-летие Белорусской Народной Республики. Готовитесь к празднику?

- Конечно. Главный проект, которым мы сейчас занимаемся - празднование 100-летия Белорусской Народной Республики.

Мы подготовили и запустили целую серию различной сувенирной продукции. Начиная от значков - и заканчивая футболками с символикой этой памятной даты. Наши проекты присоединились к Оргкомитету по празднованию 100-летия со дня провозглашения Белорусской Народной Республики.

Мы выступаем с различными предложениями, которые были поддержаны и будем заниматься подготовкой музыкальных мероприятий, подготовкой различных оригинальных акций и перфомансов.

Наша цель - добавить атмосферу праздника ко Дню Воли. В ближайшее время мы запустим краудфандинг, чтобы собрать деньги на выпуск огромного количества промо продукции.

Весь 2018 год для нас пройдет под знаком 100-летия начала формирования современного белорусского государства. В 1918 году такие же авантюристы, как и мы, заявили, что у них есть своя страна, своя культура, свой язык. А за заявлением последовали практические шаги. Не сделай они этого 100 лет назад - не было бы возможности у нас что-то делать сегодня. Без событий 1917-18 годов не было бы сегодняшней Беларуси. Главная работа будет идти в этом направлении, чтобы сделать достойно, ярко, оригинально и в разных форматах, не только праздничное шествие, но и концерты, различные акции от кафе, ресторанов, галерей. Мы хотим собрать в одну сеть огромное количество маленьких инициатив и предложений, чтобы показать значимость даты, событий и ценностей БНР.