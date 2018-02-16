Михаил Пастухов: Блокировку «Хартии-97» надо оспаривать в независимых международных судах 3 16.02.2018, 15:57

Михаил Пастухов

В Беларуси произошло серьезное нарушение прав миллионов читателей сайта.

Об этом заявил доктор юридических наук, профессор, бывший судья Конституционного суда, заслуженный юрист Беларуси Михаил Пастухов, комментируя блокировку в Беларуси сайта Charter97.org:

- Я могу, как в прошлом судья Конституционного суда и руководитель юридического центра сказать, что блокировка «Хартии-97» - это серьезное нарушение свободы слова, прав миллионов читателей демократического, независимого сайта.

Я ничем не могу оправдать тот факт, что без объяснения внятных причин, весомых оснований чиновники неожиданного перекрыли информационный кислород белорусам.

Мы, граждане Беларуси, понесли серьезные ограничения в связи с тем, что уже достаточно длительное время не получаем разнообразной информации из разных информационный источников.

Я осуждаю действия со стороны то ли Министерства информации, то ли информационно-аналитического центра, который непонятно на каких оснований создан и ограничивает Конституционные права и свободы граждан.

Думаю, что факт блокировки Charter97.org должен быть предметом рассмотрения в независимых инстанциях. Суды Беларуси для этой роли не подходят, этот вопрос должен решаться каким-то международным арбитражем. Если претензии такого рода белорусским властям будут предъявлены со стороны каких-то международных организаций, для которых важны принципы свободы слова и деятельности плюралистических СМИ. На факт блокировки «Хартии-97» необходимо реагировать.

Я хочу выразить солидарность редакции и читателям сайта Charter97.org, которую высказывал и «Белорусскому партизану».

Я являюсь читателем «Хартии-97» и автором ряда публикаций. Скажу честно, мне очень не хватает этого источника критической информации о ситуации в нашей стране.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.