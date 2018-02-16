Белый дом: Россия ответит за кибератаку NotPetya 2 16.02.2018, 16:22

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США проработают ответные меры на международной арене.

Власти США намерены заставить Россию отвечать за агрессию в киберпространстве, рассказал американскому телеканалу CNBC помощник президента США по вопросам кибербезопасности Роб Джойс. Телеканал указывает, что чиновник говорил о кибератаке с использованием вируса NotPetya, сообщает rbc.ru.

«Мы собираемся поработать на международной арене, чтобы были последствия. Россия должна понять, что она должна вести себя ответственно на международной арене», — сказал он.

«Мы видели неизбирательную атаку со стороны России на Украину в условиях продолжающихся боевых действий в той стране. То, что они использовали — это кибероружие, запущенное втемную, ударившее по целому ряду компаний, частных лиц, и нанесшее урон нашим экономикам», — сказал Джойс, назвав это неприемлемым.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ранее заявила, что ответственность за кибератаку несет Россия. Она назвала распространение вируса «часть продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины, что демонстрирует крайне четко, что Россия вовлечена в продолжающийся конфликт».

Реакция со стороны администрации Трампа последовала за публикациями The Washington Post, которая, ссылаясь на секретные документы, сообщила позицию ЦРУ по источнику кибератаки. В разведуправлении, говорилось в статье, заключили, что за NotPetya стоят сотрудники главного управления российского Генштаба.

Атака произошла 27 июня прошлого года. От вируса-вымогателя, шифровавшего данные на пораженных компьютерах и требовавшего выкуп, пострадали многие предприятия и ведомства на Украине, включая «Укрпочту» и Министерство инфраструктуры.