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Появились новые данные о разгроме россиян в Сирии

  • 16.02.2018, 21:51
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Среди погибших россиян в Сирии значатся не только наемники ЧВК «Вагнера».

В результате авиаудара сил международной коалиции во главе с США в провинции Дейр-эз-Зор (Сирия), кроме наемников частной военной компании (ЧВК) «Вагнера», могли погибнуть военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил РФ, принимавшие участие в рейде, передает «Апостроф».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-депутат Госдумы РФ и военный летчик в отставке Виктор Алкснис.

«По неофициальным данным, на сегодняшний день общие потери при разгроме колонны «Вагнера» под Дейр-эз-Зором составили: 217 человек - 5-й штурмовой отряд, 10 человек - 2-й штурмовой отряд, 94 человека - штурмовой отряд «Весна» (он же «Карпаты»), 13 человек – артдивизион. Итого 334 человека», - отметил он.

По словам Алксниса, большое количество раненых умерло и умирает от тяжелых ранений в госпиталях.


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