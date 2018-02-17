Лейла Юнус - политикам Запада: Вам мало Асада? Вам мало Сирии? 11 17.02.2018, 15:09

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Лейла Юнус

Запад должен прекратить поддерживать диктаторов на постсоветском пространстве.

Комментируя блокировку в Беларуси сайта Charter97.org, азербайджанская правозащитница, директор Института мира и демократии, бывшая политзаключенная Лейла Юнус заявила:

- Ничего неординарного в том, что заблокирован независимый, не находящийся под контролем Лукашенко сайт «Хартия-97» нет. Действия всех диктаторов, деспотов, авторитарных лидеров идентичны. Независимо от места расположения, от времени и пространства. Они боятся мысли, слова. Но еще Лев Толстой писал, что слово — это поступок. Они даже не столько боятся вооруженного сопротивления, которое всегда в таких странах неизбежно в конце-то концов, они боятся слова, мысли! Вот это пресекать нужно, чтобы народ был как стадо, как поле, по которому прошлись и ни одного колоска не осталось. Поэтому, по их мнению, независимые СМИ, газеты, интернет-сайты, радио, телевидение, ни в коем случае не должны быть.

В Азербайджане в начале 2013 года началась кампания выжигания всего, и на сегодняшний день закрыли офисы радио «Свобода», нет газеты «Свобода», которую мы издавали еще в период распада Советского союза, в 1989 году зарегистрировали. Все это сейчас уничтожено. Но также, как в Беларуси, у нас действовали два независимых телеканала во Франции и Германии, их тоже заблокировали.

Я думаю, нам, во-первых, необходимо объединять наши усилия, быть солидарными в борьбе с диктаторами. Во-вторых, надо обращаться в международные правозащитные организации всего мира. Самое страшное — это диктатура. Диктатура лишает нацию будущего.

Я, выступая в Европе, всегда говорю: такое огромное количество беженцев из Сирии. Вам что, этого мало? Сколько можно было поддерживать Асада, Мубарака и других деспотов арабского мира? А сейчас вы поддерживаете деспотов бывших советских республик.

Нам необходимо объединять усилия, и все действия Лукашенко, Алиева, Путина, нарушающие международное право, должны быть широко известны. Необходимо, чтобы и наши сайты, и наши голоса объединялись. Необходимо добиться того, чтобы западным политикам было стыдно пожимать руки диктаторов, которые в крови. Надо очень жестко требовать соблюдения всех норм международного права.

За нашу и вашу свободу!