Александр Козулин о блокировке «Хартии-97»: Власти уже не знают, что делать 11 18.02.2018, 10:54

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Александр Козулин

Независимый сайт реально влияет на ситуацию в Беларуси.

Об этом заявил экс-кандидат в президенты Беларуси на выборах 2006 года Александр Козулин, комментируя блокирование сайта Charter97.org:

- Понятно, что власти уже не знают, что делать. Раз таким образом, без объяснения причин, блокируют независимый сайт.

Блокировка означает, что сайт «Хартия-97» очень нужен в Беларуси. Это значит, что сайт влияет на ситуацию и власти чего-то боятся.

Нужно бороться за свободу слова в Беларуси, проявлять солидарность с «Хартией-97» и со всеми преследуемыми в нашей стране журналистами. Если люди солидарны, то они не разобщены. А если они не разобщены – то уже в каком-то смысле свободны.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.