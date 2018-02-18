Юрий Хащеватский: Машеров намного живее «обычного президента» 7 18.02.2018, 12:55

2,661

Петр Машеров

Личность Машерова - приговор для сегодняшней власти.

На днях исполнилось 100 лет со дня рождения одного из самых известных руководителей БССР Петра Машерова. Чем отличалась его эпоха от правления Лукашенко?

Известный кинорежиссер, автор фильма «Обыкновенный президент» и свидетель эпохи Петра Машерова Юрий Хащеватский ответил на вопросы журналиста «Радыё Рацыя»:

- Сразу отмечу, что я не сторонник советских времен - в общем, счастлив, что они закончились. Но фигура Машерова в этом смысле очень интересна, так как показывает внутренний конфликт между советской номенклатурой и «отцами» марксизма-ленинизма. У последних была идеология, которая, как и нацизм и полпотовский «коммунизм», заканчивались десятками миллионов безвинных жертв.

Но при этом были отдельно различимые фигуры, которых рассматриваю положительно - как Петра Мироновича, в частности. Почему? При Советской власти образованность считалось плюсом, хотя нам давали одностороннее, искривленное, в основном техническое - но образование. Люди хотели, чтобы их дети учились. И в самой системе были так называемые «карьерные лифты».

Давайте сравним с сегодняшним окружением Лукашенко тех, кто были при Машерове - того же образованнейшего, умнейшего секретаря по идеологии Кузьмина, с которым в тесном контакте всегда был еще один выдвиженец первого секретаря - блестящий поэт и государственный деятель, председатель Гостелерадио, пылкий сторонник белорусскости и белорусского языка Геннадий Николаевич Буравкин.

Да, была и цензура, но было понятно, как и о чем с ними говорить. Да и говорить с руководителем, который, много читал, многое знает - было не так противно, как сейчас. Когда вместо разговора и дискуссии любой ответ - дубинка!

- Так почему через десятилетия Петр Миронович не дает покоя сегодняшнему «вождю» - вплоть до того, что переименован проспект Машерова?

- Считаю, что главная опасность - ревность наполовину грамотного человека к интеллигенту. Потому что в том подходе, что позволил сформировать образованное общество и была заключена смерть Кащея - общество не могло терпеть тупой, неграмотной коммунистической доктрины.

Поэтому вместе с СССР она и рухнула. Может потому современный «преемник» своим звериным чутьем чувствует - образованность это опасность! Посмотрите, что делается в сфере образования и с зарплатами учителей! И кто выплывает наверх - вспомнил последние кадровые изменения на БТ. Разве сравнить Давыдько, что канул в небытие, с блестящим интеллектуалом Буравкиным?! А человек с погонами, что стал редактором «Совбелии»? Силе есть – ума не надо! Ну и ревность - ведь культ Машерова остается в старшем поколении и сейчас. А даже в очередях сегодня уже бывший «железный» электорат Лукашенко откровенно говорит все, что о нем думает.

Конечно, правителю хочется стать «великим», но все «великое», что им делается, становится глупостью, если не сказать преступной глупостью. Взять бывшую «Ленинку», когда библиотека стала чем-то вроде большого коровника. Либо проспекты, изуродованные безвкусными бетонными глыбами? Или взять машеровский культ скромности? У него не было и не могло быть такого количества охраны и «царских» дворцов! И индустриализация, бывшая при нем, на чем Беларусь держится до сих пор. Катастрофа заключается в том, что в 94-м страна взяла курс на то, чтобы перекрашивать этот металлолом вместо того, чтобы перейти на новые рельсы.

Кошмар сегодняшних дней для власти - мы никого, кроме одного, не видим, не знаем - остальные не имеют права и возможности иметь собственные лица! Что касается положения в обществе - стало противно! Ведь управляют малокультурные, вороватые, хамоватые люди. В этом смысле личность Машерова - приговор для сегодняшней власти.