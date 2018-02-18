Александр Соснов о блокировке «Хартии-97»: Очередная глупость белорусских властей 1 18.02.2018, 13:48

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Александр Соснов

Независимый сайт все равно читают, массово обходя запрет.

Об этом заявил экс-министр труда Беларуси Александр Соснов, комментируя блокировку Charter97.org:

- Блокировка «Хартии-97» - очередная глупость со стороны белорусских властей. У них одна нога не знает, что делает другая. С какой ноги они встанут, сами даже не знают: утром одно, вечером другое.

Произошла очередная очень неадекватная реакция Министерства информации на какие-то телодвижения «хозяина страны». Неадекватные решения одного человека – и неадекватная реакция на них.

Белорусы должны помогать друг другу обойти блокировку независимого сайта. Для меня лично в этом никаких проблем нет. Люди, менее продвинутые в компьютерном деле, могут испытывать какие- то проблему, но это ненадолго. Обход блокировки становится все более популярной темой, люди помогают друг другу. Так что ничего из этой неадекватной реакции власти не вышло.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.