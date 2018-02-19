Денис Казакевич: В Беларуси такие приемы не пройдут 1 19.02.2018, 16:13

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Денис Казакевич

Чтобы обойти блокировку «Хартии-97» - достаточно несколько кликов мышью.

Об этом в своем "Фейсбуке" написал общественный активист Денис Казакевич:

"Заблокировав сайт "Хартия-97", режим ясно заявил о своих намерениях превратить Беларусь в IT-диктатуру китайского типа. Пойдет ли страна по этому пути, зависит теперь от белорусского общества. Если вам небезразлична судьба и безопасность Беларуси, установите на своем компьютере приложения для обхода блокировки интернет-сайтов.

За два десятилетия лукашизма мы видели многое: закрытия газет, убийства политиков и журналистов, поломанные судьбы людей, которые хотели что-то изменить. Каждого работника могут уволить в течение года на абсолютно законных основаниях. Неудивительно, что миллионы белорусов предпочитают читать оппозиционные сайты и возмущаться на кухнях, вместо того, чтобы активно протестовать. Однако настанет такой день, когда эти миллионы выйдут на улицы, поборов страх. Так было во время арабской весны; в конце восьмидесятых так было в СССР и, в частности, в БССР.

Сделав выводы из весенних протестов 2017 года и учтя опыт китайских товарищей, режим взял курс на диктатуру 21-го века: привлечение западных инвестиций, развитие IT-сектора и тотальный контроль над интернетом. В такой модели нет места независимым сайтам, как "Хартия-97". Далее последуют жесткая (само)цензура и тотальный контроль соцсетей.

Постаревший, погрузневший и, по-видимому, окончательно выживший из ума диктатор хочет любым способом удержаться у власти, не заботясь о том, что тем самым он подрывает безопасность в регионе. Цензура интернета в Беларуси усиливает влияние кремлевской пропаганды. Как результат, Беларусь может превратиться в российскую губернию. Многократно возрастают риски того, что белорусские солдаты отправятся умирать за "русский мир" в Латвию, в Украину или куда-нибудь еще.

Показательно, что "Хартия -97" была заблокирована накануне приезда в Минск еврокомиссара по политике добрососедства Йоханнеса Хана. Таким образом режим сознательно позиционирует Беларусь как авторитарную IT-страну, в которой есть и парк высоких технологий, и цензура в интернете, наподобие Китая или Казахстана. Беларусь, однако, не огромный Китай и не богатый ресурсами Казахстан. Здесь такие "элегантные" приемы не пройдут.

В ответственный момент белорусская оппозиция объединилась. Под обращением Натальи Радиной к еврокомиссару Хану o поддержке "Хартии" подписались Виталий Рымашевский, Юрий Губаревич, Николай Статкевич, Анатолий Лебедько, Владимир Некляев, Геннадий Федынич.

Сегодня не нужно быть политиком, чтобы противостоять атаке диктатуры на независимые СМИ. Установите на своем компьютере приложения для обхода блокировки интернет-сайтов. Помогите это сделать своим родственникам и знакомым. Эти простые действия разрушат психопатические планы по превращению Беларуси в IT-диктатуру с председателем колхоза во главе", - написал Денис Казакевич.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.