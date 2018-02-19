В Нью-Йорке прошел пикет в поддержку «Хартии-97» 3 19.02.2018, 18:25

О блокировке независимого сайта узнали в ООН.

Об этом написал «Фейсбуке» общественный активист Александр Сочнев:

«Когда я развернул бело-красно-белый флаг на Times-squre в Нью-Йорке, подошла женщина. Она cпросила меня: «Ну, как там Хартия?».

Я был удивлен. У нее был немного странный русский, но мы понимали друг друга. Выяснилось, что она из Эстонии и работает в ООН. Служащая или дипломат - я не выяснял. Она сказала, что читала обзорную справку, оказывается, обо всех пикетах и митингах у здания ООН докладывается генеральному секретарю.

У здания ООН, 4 февраля был наш митинг в поддержку Хартии'97. Нужно сопротивляться, даже один человек имеет значение.

Маленькие удары, валят большие дубы. Что нужно для триумфа зла? Нужно, чтобы добрые, чистые, порядочные люди ничего не делали. Видели, что творит зло и молчали, проходили мимо. Делали вид, что это их не касается. Мы нация одиночек. Каждый борется с этой лживой и вороватой властью в одиночку.

Поэтому каждый должен принять решение: я борюсь с этим злом или только жду, когда оно окончательно меня разорит и сожрет. И когда определенный процент народа примет решение отстаивать свои права до конца и не отступать ни на шаг, одиночки сольются в непобедимую армию, как отдельные капли сливаются в единый мощный поток, смывающий грязь.

Короткими плакатами я хотел показать не только солидарность, но и свое отношение к сложившейся белорусской власти и Лукашенко», - написал Александр Сочнев.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.